Couronné à Angoulême, Chris Ware investit la Bpi

Après les expositions consacrées à Art Spiegelman, Claire Bretécher, Franquin, Riad Sattouf et Catherine Meurisse, la Bibliothèque publique d’information (Bpi) rend hommage à l’immense talent de l’artiste américain Chris Ware, qui poursuit depuis trente ans une œuvre d’une inventivité exceptionnelle, déjà distinguée par de nombreux prix internationaux.

Élaborée en étroite collaboration avec l’artiste, cette exposition rétrospective guidera les visiteurs à travers son œuvre qui explore méthodiquement, dans ses différents travaux et ouvrages, toute la richesse et les potentialités du 9e art.

Tout au long d’un parcours principalement chronologique, destiné à montrer les évolutions graphiques et narratives de Chris Ware, une large place sera accordée aux planches originales : tant par leur ampleur que par les traces de crayon bleuté, elles nous font percevoir le dessin de Chris Ware dans sa précision et sa beauté.

Mais aussi des imprimés rares, des croquis et carnets de notes ainsi que des agrandissements en couleur commentés viendront démontrer combien Chris Ware est un vrai artiste du livre, un inventeur doublé d’un artisan perfectionniste qui en a proposé de puissants renouvellements et a permis ainsi aux publics de pénétrer au plus près des arcanes du langage de la bande dessinée. Artiste complet, Chris Ware a aussi réalisé un grand nombre d’objets — maquettes, sculptures et constructions diverses — qui sont autant de prolongements ludiques de ses histoires.

À LIRE: Chris Ware : “Aux États-Unis, la BD n'est même pas considérée comme un art”

L’aventure artistique et éditoriale entamée dès les années 1990 avec la parution des différents fascicules de l’ACME Novelty Library, puis la publication de ses principaux ouvrages, Jimmy Corrigan (2000), Building Stories (2012) et Rusty Brown (2020) ainsi que les multiples travaux qu’il a offerts aux mondes de la presse (notamment sa participation au New Yorker) et de l’édition, mais aussi du film d’animation (les animations réalisées autour de Quimby the Mouse, Rusty Brown ou Mirror) ouvrent à la bande dessinée l’expression romanesque d’un temps saisi dans de multiples dimensions, et dévoilé à la lecture et au regard.

Réalisée avec Benoît Peeters et Julien Misserey, tous deux spécialistes de l’œuvre de Chris Ware et plus généralement de l’histoire de la bande dessinée, l’exposition s’installe au cœur des espaces de la bibliothèque, en adéquation parfaite avec les prédilections esthétiques et graphiques de l’artiste, et en dialogue évident avec la vision portée par le Centre Pompidou sur la création contemporaine.

Du 08/06/2022 au 10/10/2022

De 12h00 à 22h00

Espace d'exposition de la Bibliothèque publique d'information

Niveau 2 Entrée rue Beaubourg 75004 Paris

Entrée libre