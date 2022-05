Houellebecq-Diagola : le procès pour plagiat n'a pas eu lieu 

Les nouveautés remanient le classement des meilleures ventes de la semaine. Eiichiro Oda prend la tête du top 10 avec l’édition originale du tome 101 du manga One Piece publié chez Glénat et écoulé à 34.147 d’exemplaires. Il est suivi par le texte inédit de Louis-Ferdinand Céline, Guerre, chez Gallimard, qui a trouvé 31.567 lecteurs. Puis, c’est Virginie Grimaldi avec Il nous restera ça (18.147 ex.) ainsi que le nouveau titre haletant de Frack Thilliez, Labyrinthes chez Fleuve Noir (15.231 ex.). Enfin, pour clore le quinté de tête, le sixième tome de la série Solo Leveling par Chu-Gong et Dubu chez Kbooks vendu à 15.133 exemplaires.