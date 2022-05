Vox populi, vox libri : “On va vous en raconter de belles

À cette envie du moment partagé et éphémère s’allie la volonté de la pérennité. C’est tenter de faire entendre les pages qu’on a définitivement tournées en fixant la voix sur un support qui ne craigne pas le passage du temps. C’est la magie du livre éternel alliée à celle du son fugitif. Ce sont des mots et des musiques, des récits et des contes, des poèmes, des sagas, qui nous permettent de lire le monde, de l’enchanter peut-être, de le rêver sûrement.

Pour sa troisième édition, le Festival Vox investit la scène de la Maison de la poésie de Paris. Dimanche 22 mai, de 12h à 21h, le Marathon de lecture du Festival Vox invite 15 acteurs, comédiens et conteurs à venir donner de la voix, leur voix, dans ce haut lieu dédié à l’oralité. C’est avec la joie que procure la fin de l’attente que nous imaginons vous retrouver.

Cet événement qui nous réjouit tant n’aurait pas été possible sans l’engagement et l’enthousiasme des éditeur·ices, auteur·ices, et partenaires impliqués que sont La Sofia, le CNL et la Maison de la poésie. Le Festival Vox ne s’arrêtera pas en si bon chemin.

En effet, une journée sera dédiée à la jeunesse fin 2022, et le Festival retrouvera sa forme complète à l’occasion du mois du livre audio en mai 2023. Trois jours de festival avec les éditeurs, des rencontres inter-professionnelles, des événements live sur scène et dans la rue... Restez à l’écoute, on n’a pas fini de vous en raconter de belles !

Toutes les lectures seront filmées et pourront être retrouvées sur le site.