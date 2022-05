Amazing, nouveau rendez vous pop culture de la Japan Expo

La Japan Expo s’agrandit et s’ouvre à de nouveaux pays et continents avec le festival Amazing. Ce salon dans le salon se consacrera à l’ensemble des pops cultures ne provenant pas directement du Japon. « Les fans de k-pop, de Marvel ou encore d’Harry Potter auront accès à des espaces dédiés où vivre leurs passions à fond », explique un communiqué.

Nouvelle marque de Japan Expo, Amazing fait partie à part entière de la manifestation et proposera ses propres invités, animations et stand commerciaux au sein d’une zone spéciale, mais sera aussi présent ailleurs dans le salon pour marquer son unité.

Après deux éditions de la Japan Expo qui n’ont pu avoir lieu, le festival dédié à la culture japonaise est de retour sous le signe du phœnix. Le tout pour mettre en avant la renaissance, mais aussi le renouveau explique l’équipe du festival.

Un animal totem pour cette 21e édition qui marque un nouveau départ après 20 ans d’existence. « C’était aussi un moment idéal pour renouveler la charte graphique de Japan Expo après les 20 ans, afin de marquer l’avènement d’une nouvelle ère », poursuit le communiqué.

« Nous avons choisi ce nouveau logo pour accompagner Japan Expo pendant les années à venir. Nous avons sélectionné 3 éléments symboliques du Japon, la Terre de la montagne, l’Eau de l’océan et le Feu du soleil. La montagne représente le Mont Fuji, l’océan est omniprésent et remet la Terre dans sa condition d’île, et le disque solaire, le Hi no Maru, qui se lève qui sont autant de symboles qui font le Japon dans tous ses aspects. Nous avons gardé Japan Expo et sa police, pour marquer la continuité dans la nouveauté », conclut l'équipe du festival.