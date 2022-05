Touhfat Mouhtare : deux femmes avec Le feu du mlileu en partage

Jeune servante dans la ville d’Itsandra (Comores), Gaillard grandit sous la protection de deux figures parentales : son maître, qui lui enseigne les secrets du Coran, et sa mère adoptive, qui lui raconte des légendes héritées de ses ancêtres esclaves venus de l’autre côté de la mer.

Un jour, Gaillard rencontre Halima, jeune fille bien née qui tente d’échapper à un mariage forcé. Elles deviennent amies, au point que la fiancée confie à Gaillard un petit objet magique qu’elle devra précieusement conserver sans jamais le montrer à personne – après quoi, Halima rentre se soumettre à la volonté paternelle.

Dix ans plus tard, les destins des deux jeunes femmes se recroisent. Entre-temps, Gaillard a subi une mutilation qui l’a laissée différente à jamais. De son côté, Halima a dû accepter un mariage contraint pour la seconde fois. Leur amitié va prendre un nouveau tour, et l’objet magique va révéler ses secrets : il renferme un savoir enfoui dans la mémoire du monde et détient le pouvoir de les faire voyager à travers l’espace et le temps, en quête de ce qu’elles sont vraiment.

« J’ai été subjuguée par la richesse joyeuse de ce roman aux multiples niveaux de lecture, entre vie quotidienne comorienne et imaginaire exubérant puisant dans diverses traditions : des djinns indiens aux légendes cosmogoniques, du mysticisme soufi à l’animisme africain. Un livre qui témoignerait de la rencontre entre Chinua Achebe et Salman Rushdie, Emmanuel Dongala et Elif Shafak », raconte Marie-Pierre Gracedieu, l'éditrice.

Dans le cadre d'une tournée inédite de présentation de leur rentrée littéraire, quatre éditeurs – Philippe Rey, Le Tripode, Le Passage et Bruit du Monde – vont à la rencontre de 250 libraires à travers la France.

En avant première, ils nous proposent de découvrir les extraits des différents romans qui seront alors dévoilés.

Née en 1986 à Moroni (Comores), Touhfat Mouhtare a grandi entre son île et plusieurs pays d’Afrique subsaharienne. Elle vit aujourd’hui dans le Val d’Oise. Elle est déjà l’autrice d’un recueil de nouvelles, Âmes supendues (Cœlacanthe, 2011), et d’un premier roman, Vert cru (KomEdit, 2018). L'ouvrage, publié chez l’éditeur comorien KomEdit et diffusé en France par L’Harmattan, a été très remarqué : finaliste du prix Senghor du premier roman francophone, du prix Éthiophile, du grand prix littéraire d’Afrique noire, il a reçu la mention spéciale du Prix du livre insulaire au salon d’Ouessant.