"Paroles d’autrices" : restituer le matrimoine de la bande dessinée

Avis aux amateurs, la Haute-Garonne jouera aux couleurs Polar ces 14 et 15 mai. « Fête et festival, Empreinte Carbonne table sur le plaisir de lire des horreurs sur les méchants avec des enquêtes, des énigmes, des témoins. Pour que le frisson soit communicatif, lecteurs et non-lecteurs vont pouvoir partager des moments sacrément animés et délicieux. C’est dans le programme. Et c’est ça, l’empreinte de Carbonne. » Carbonne, comme la ville...