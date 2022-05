Un 7e Printemps de la traduction autour du travail collectif

Après un café à la Maison de la Poésie, la journée débutera à 10h30 par une table ronde : « La traduction chorale », animée par Santiago Artozqui, traducteur de l’anglais et de l’espagnol et directeur de la publication de la revue En attendant Nadeau.

Trois duos de traductrices et traducteurs (Anne Portugal & Pierre Alféri, Anna Proto Pisani & Judith Obert et Pierre Bondil & Johanne Le Ray) témoigneront de leurs expériences et des différentes façons d’aborder la traduction collective.

Les jardins de l’Institut suédois accueilleront ensuite le public et les intervenant.es du Printemps pour un buffet festif à 12h30. L’après-midi, dès 14h30, place à la pratique avec quatre ateliers de traduction collective simultanés, accessibles aux traducteur et traductrice comme aux non-traducteur et traductrice, sans besoin de maîtriser la langue-source :

- à la Maison de la Poésie, les participants pourront choisir de s’essayer à la traduction de l’arabe, du géorgien ou de l’anglais/créole jamaïcain.

- à l’Institut suédois, l’atelier de suédois se concentrera sur la traduction de la musicalité chez Sara Stridsberg, en avant-goût des 39es Assises de la traduction, qui se tiendront à Arles du 11 au 13 novembre et seront consacrées à la traduction de la musique.

Pour clôturer la journée, c’est une création originale et inédite que découvrira le public, à 17h à la Maison de la Poésie. « Alors, c’était comment ? » est une lecture en corps et en musique élaborée par Manuel Ulloa-Colonia, avec Cécilia Steiner et Moïra Montier-Dauriac à partir des textes travaillés en ateliers de l’après-midi : A Tall History of Sugar de Curdella Forbes (Akashic Books, 2019) ; Kitab el-Nawm (« Le Livre du Sommeil ») de Haytham el-Wardany (Al-Karma, 2017) ; Ténèbres Sacrées de Levan Berdzenishvili (Sulakauri, 2010) et La Faculté des rêves de Sara Stridsberg (Albert Bonniers Förlag, 2006).