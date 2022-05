L’amour en ligne : des livres qui éclairent un phénomène de masse

Selon une enquête conduite par l’IFOP en 2018, un Français sur quatre a déjà choisi de s’inscrire sur un site ou une application de rencontre. Si l’on remonte à 2006, alors qu’on n’en était encore qu’aux débuts de ce phénomène, bien avant l’ère Tinder (lancé en 2012), ils étaient moitié moins nombreux à avoir fréquenté ce type de service.

Cupidon deux point zéro (224 pages, 4,90 €), Alexandra Raillan

Avec ce petit ouvrage publié aux éditions Marabout, Alexandra Raillan s’adresse plus particulièrement à la gent féminine qui se trouverait un peu perdue sur les sites de rencontre. Comment, en effet, faire face à l’avalanche de demandes venant d’hommes mariés, de parfaits toquards, voire de queutards ?

S’il est bien difficile de trouver rapidement la perle rare, l’auteure est allée directement à la source, en interviewant des hommes inscrits mais aussi des professionnels du monde de la rencontre afin d’en savoir un peu plus sur les techniques utilisées par ceux qui sont prêts à tout pour…tromper leur future partenaire. Voilà un petit guide à mettre entre toutes les mains pour éviter les embûches, avec de petites astuces qui permettront de ne pas perdre de temps à tenter de vider la mer avant de dénicher le bon poisson.

Si, pour les femmes, le premier écueil est bien celui de ne pas être prise pour une idiote, du côté des hommes, il s’agit surtout de faire face à une concurrence de tous les instants. Si l’on s’amuse à vagabonder sur les sites pour rencontrer des femmes, on se rend compte rapidement de l’offre extrêmement importante qui existe. Comment alors faire son choix ? À chaque site, ses caractéristiques, et il faut aller séparer le bon grain de l’ivraie, car de nombreuses plateformes cherchent à appâter le client en utilisant de faux profils, de façon à faire payer, mais sans résultat réel...

J’ai rencontré quelqu’un sur Internet (193 pages, 19,90 €)

Cependant, si l’on persévère, on peut arriver à se prendre au jeu de la belle histoire. C’est ce que conte l’ouvrage J’ai rencontré quelqu’un sur Internet, publié en 2021. On y retrouve réunies vingt-deux histoires vraies, romanesques à souhait. Ces intrigues palpitantes sont racontées par les personnes qui ont eu la chance de les vivre, ce qui rend ces récits d’autant plus exaltants.

Le lecteur est invité, de cette façon, à mettre les pieds dans les coulisses de la rencontre en ligne. En effet, l’ouvrage ne se contente pas de nous faire rêver avec la narration d’histoires formidables, il propose aussi des conseils pour éviter les pièges. Un guide est aussi joint pour repérer le site de rencontre qui est le plus à même de répondre à nos attentes.

Misere-sexuelle.com, Stéphane Rose (192 pages, 15 €)

Cependant, si vous en avez assez de rêver, et que vous préférez plonger dans la triste réalité, un détour s’impose pour prendre connaissance de l’ouvrage de Stéphane Rose, au titre déjà évocateur, et publié par la très bonne maison de La Musardine. L’auteur lève le rideau sur ce qui se cache derrière les belles opérations marketing auxquelles on assiste autour des sites de rencontre.

Bien loin des images sirupeuses qui parsèment le métro parisien, l’usager court le risque de rentrer bredouille, avec des prix élevés pour se retrouver face à une demande féminine très faible au regard des rapaces masculins qui semblent se démultiplier. Il y a de l’autobiographie dans le livre de Stéphane Rose, qui a lui-même été un utilisateur régulier de Meetic, avant de finalement décider de se tourner plutôt vers Facebook, avec des méthodes plus douces et plus subtiles.

Il s’agit donc d’une enquête à charge mais qui fait sourire aussi de temps en temps pour démystifier les rencontres en ligne, tout en faisant le tour d’un business qui n’est pas près de s’éteindre. Même si Tinder a été touché par la crise sanitaire, l’interface de mise en relation, qui appartient au groupe Match, est souvent placée en tête des applications les plus rentables…

