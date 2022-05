Le Festival International du Manga fait ses débuts à Toulouse

Le Festival international du Manga sera un évènement autour du manga français exclusivement. Selon Claire Pélier, cofondatrice du FIM : « La révolution du manga francophone est en marche. Le FIM est le lieu où ses héros se retrouvent, celles et ceux, éditeurs comme auteurs, qui mettent la marque de notre pays sur cette passion. » Et la librairie Comptoir du Rêve de poursuivre : « C’est l’occasion de mettre en avant les créations françaises qui sont de plus en plus qualitatives et quantitatives. »

« Le manga français est de plus en plus populaire, mais cela reste un public de niche. Les lecteurs ont du mal à faire confiance aux mangas français. Pourtant la nouvelle génération d’auteurs comprend bien mieux les codes et les applique en termes de dessin par exemple. Ce genre d’évènement est important pour les faire exister dans toute l’offre japonaise », explique l'établissement à ActuaLitté.

Réunissant les acteurs centraux de l’industrie, le 21 mai les représentants des maisons d'édition Ankama, Manga.io, Véga/Dupuis et Kana échangeront avec les auteurs Reno Lemaire et Romain Lemaire, Senchiro et Jeronimo Cejudo. Cette table ronde diffusée en live sur internet portera sur « L’état des lieux du manga français, développement et avenir. »

L’établissement spécialisé manga, Comptoir du Rêve, de Toulouse n'en est pas à son coup d'essai. Ils ont l’habitude de travailler avec l’EIMA. « À chaque fois que l’on invite des auteurs, on le fait en partenariat avec l’école. Les auteurs sont reçus à l’école puis viennent en dédicace à la boutique. »

Autre particularité pour un salon de ce genre, pendant une matinée, les éditeurs recevront des aspirants mangakas qui pourront ainsi leur présenter leurs projets de manga. À cela s’ajouteront 5 expositions dans différents endroits de la ville, célébrant le manga comme forme artistique à part entière.

La librairie explique à ActuaLitté : « C’est un festival à petite échelle pour cette première édition. Le vendredi sera consacré aux rencontres entre professionnels. Le samedi la librairie recevra les 4 auteurs invités en dédicace. Enfin le dimanche sera consacré aux portes ouvertes de l’EIMA. »

Crédit photo : Facebook