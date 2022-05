L'édition néerlandaise ouvre Fluister, son service d'abonnement 

L'édition néerlandaise a ouvert son propre service d'abonnement, Fluister, doté d'un catalogue de livres numériques, de livres audio et de podcasts, accessible pour 12,99 € par mois. Cette nouvelle offre est portée par plusieurs groupes d'édition néerlandais, dont WPG Uitgevers, VBK Uitgevers, Singel Uitgevers et DPG Media, associés au groupe audiovisuel local Veronica Media et la chaine de librairies Libris.

L'idée est de proposer une alternative « maison » aux nombreuses offres de différents acteurs issus du streaming musical, comme Spotify, de l'information comme Apple ou les jeunes entreprises, telle BookBeat, qui investissait le territoire en début d'année 2022, elle aussi adossée à un groupe éditorial, Bonnier.

Fluister permettra ainsi aux éditeurs à l'origine de sa création d'en déterminer les règles commerciales, et notamment les rémunérations touchées sur les abonnements, mais aussi de profiter des données des utilisateurs du service.

L'offre sera inaugurée au mois de juin 2022, mais les fondateurs mettent d'ores et déjà en avant un catalogue de livres audio qui propose la moitié de la production néerlandaise en la matière.

« L'appétit est là, aux Pays-Bas, pour la lecture et l'écoute numériques de livres », souligne Josja Zijlstra, directrice de Fluister. « Mais, jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de modèle équitable pour les éditeurs, qui ne profitaient pas non plus des données d'utilisation. Nous voulions un service néerlandais créé par l'industrie néerlandaise. »

Pour ce lancement, l'édition néerlandaise s'est tout de même tournée vers une jeune entreprise : Beat Technology, groupe déjà engagé au Danemark et en Norvège et en Allemagne avec des éditeurs, respectivement Gyldendal, Gads et Modtryk d'une part, et Gyldendal et Aschehoug d'autre part. Avec eux, « nous avons trouvé un partenaire expérimenté dans son travail avec les grandes maisons d'édition européenne, sa conception d'offres d'abonnement, et une expérience utilisateur de classe mondiale », commente encore Zijlstra.

Responsable de la stratégie de Beat Technology, Nathan Hull assure que la réunion d'acteurs historiques de l'édition, de la librairie et des médias « apporte une expérience de lecture, d'écoute et de navigation sans précédent pour les amateurs de littérature ».

Comme Storytel ou Kobo Plus, Fluister disposera d'un catalogue anglophone, afin d'étendre un peu plus le nombre de contenus disponibles en accès illimité.

Photographie : illustration, Marco Verch Professional Photographer, CC BY 2.0