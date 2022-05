Protection de la vie privée : des livres pour faire face à des risques multiples

La traçabilité de tous nos déplacements, aussi bien physiques que virtuels, peut avoir du bon, au premier regard, car cela facilite notre quotidien. Ainsi, l’on peut aller consulter sur le moteur de recherche Google presque en temps réel la fréquentation du magasin dans lequel on souhaite se rendre prochainement. On peut ainsi choisir un moment plus calme pour s’y rendre en consultant les statistiques de fréquentation.

Mais, tout cela n’est pas magique. Cela veut bien dire que tous nos déplacements sont sans cesse suivis de près par les géants, essentiellement américains, de l’économie numérique. Pourtant, les données de déplacements, que ce soit sur la Toile ou dans la rue, appartiennent à notre vie privée. Nous ne souhaiterions pas forcément que ces informations soient librement accessibles par tout notre entourage. Une telle transparence absolue a vite ses limites.

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) a été mis en place à partir de 2016 au niveau européen pour tenter de nous permettre de reprendre la main sur les données à caractère personnel que nous sommes amenés à produire et à divulguer, mais, en théorie, seulement après avoir donné notre consentement éclairé. Vous pouvez, par exemple, sur Internet, choisir un VPN gratuit pour protéger votre vie privée. Mais il faut aussi faire attention à ce que vous faites avec votre téléphone. En effet, aujourd’hui, on a tendance à utiliser presque davantage Internet depuis notre smartphone que depuis un ordinateur fixe ou portable.

Les éditions ENI, qui font référence dans l’univers de l’informatique et du numérique, ont publié en 2018 RGPD Le comprendre et le mettre en œuvre (305 pages, 45 €). Cet ouvrage signé par des spécialistes du droit et des professionnels des systèmes informatiques permet aux entreprises de savoir ce qu’il faut entreprendre pour mettre en œuvre des outils efficaces de protection des données personnelles qui sont utilisées.

Il s’agit d’instaurer des pratiques qui aboutissent à une plus grande confiance entre tous les acteurs des échanges de données, du particulier au professionnel. Il ne faut pas d’ailleurs percevoir le RGPD uniquement comme un carcan pénible à suivre, mais bien comme un principe libérateur qui ouvre une voie à une meilleure gestion des rapports d’échanges entre les différents acteurs de l’économie numérique.

Dans son essai intitulé La vie privée en péril – Des citoyens sous contrôle (250 pages, 23,90 €), Alex Türk, qui a lui-même présidé la CNIL de 2004 à 2011, se montre pessimiste quant au devenir de l’intimité de chacun. Les technologies numériques se développant à une telle vitesse, il est de plus en plus difficile de se prémunir contre la divulgation de nos données personnelles. Il apparait alors très compliqué d’échapper au traçage numérique constant. Au nom de la sécurité, de la praticité, de la sociabilité, nous sommes en réalité de plus en plus prêts à laisser nos données sans aucun contrôle véritable. Pourtant, cette transparence absolue est un risque pour l’avenir de la démocratie, selon Alex Türk. Pour cet universitaire et homme politique, il est plus que temps de réagir. Mais n’est-ce pas déjà trop tard ?

Pour mesurer le chemin que nous avons parcouru dans l’acceptation de la divulgation de nos données à caractère privée, il peut être bon de s’amuser à parcourir l’Histoire de la vie privée en cinq volumes, une collection dirigée par Philippe Ariès et George Duby. Si les premiers tomes partent de l’Empire romain pour nous conduire jusqu’aux Lumières, pour qui s’intéresse à notre modernité, il est possible de consulter directement le dernier tome, De la Première Guerre mondiale à nos jours (640 pages, 12 €).

La frontière entre vie privée et vie publique a fluctué très fortement à travers le temps, et depuis le début des années 2000, de nouveaux bouleversements de grande ampleur se sont fait jour. Ce qui paraissait encore incongru, il n’y a pas vingt ans, fais partie de notre quotidien, dans une grande banalité. Cependant, réfléchir sur ces changements semble de plus en plus nécessaire pour ne pas subir l’air du temps, de façon à être pleinement acteur de ce que l’on choisit de préserver, comme un jardin secret, à l’écart du partage constant de tout ce que l’on fait, dit ou pense.

Crédits illustration Pexels CC 0