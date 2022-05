Crise du papier : “On est pris en otage par ces hausses de prix" 

C'est en présence d'un spécialiste du patrimoine que s'est déroulée la cérémonie, de retour après deux ans de distanciel. Stéphane Bern, dans son élément à l'Hôtel de Massa, tente même un brin d'humour : « Je me suis demandé si ce n’était pas la casquette "Monsieur Patrimoine" qui m’a été assignée ce soir, quand j’ai vu les filets sous la frise à restaurer ».

Le journaliste et présentateur, heureux président du jury de cette 53e édition, nous glisse d'ailleurs un mot sur son projet de bibliothèque privée dans sa propriété. « L’ébéniste est en train de construire le meuble, mais ça lui prend un peu de temps. » Un joli meuble, semblerait-il, pour y glisser près de 15.000 ouvrages : biographies, archives, romans... « Ce sera une bibliothèque historique, en plein coeur du Perche », explique-t-il à ActuaLitté. Un petit aparté, avant de se réjouir de la bonne nouvelle du jour : Sophie de Baer est la nouvelle lauréate du Prix Maison de la Presse pour Les Ailes Collées (JC Lattès).

« Je l’avoue : c’était mon favori. Je suis arrivé ce soir en me disant "J’espère que d’autres vont l’aimer". [...] Ce qui m’a plu, en tant que président, c’est la rencontre avec les libraires : je ne mesurais pas à quel point ils lisent les livres avec leurs tripes : ils y mettent tout leur coeur, ils vivent à travers eux. » reconnaît-il.

Du côté de la lauréate, aux anges, l'heure était à la fête. Après Olivier Norek, Valérie Perrin ou encore Agnès Ledig, Sophie de Baer est ravie de succéder à « de véritables pointures ». Et d'ajouter : « Avec les éditions JC Lattès, nous sommes ravis de pouvoir porter ce livre là où il n’aurait pas pu être porté. C’est là toute la force des Maisons de la presse. » Comme le remarque la romancière, « parfois, elles sont l’un des seuls lieux de culture d’un village ». L'occasion, donc, de toucher une grande partie de la population, et d'apporter des thématiques très actuelles - homophobie, harcèlement - partout en France.

Faire face à la crise

La force des Maisons de la Presse est en effet, en ce moment, une aide bienvenue. Depuis plus d'un an, a débuté pour l'édition, une crise du papier, parfois qualifiée de pénurie. En parallèle de la grève du papetier finlandais UPM, qui aura duré 112 jours, intervenait fin mars la fermeture de quelques usines du finno-suédois Stora Enso, faisant peser de lourdes craintes sur l'industrie.

Selon BFMTV, le prix de l'encre aurait également augmenté de 12 à 15 %. Une prochaine hausse des prix sera effective à partir du 1er juillet. « On peut absorber une partie de la hausse, mais pas tout. » expliquait la directrice de production des éditions Bragelonne, Julie Alinquant. La hausse du prix des matières premières fait redouter aux professionnels une réduction progressive des marges.

« La période n’est pas très réjouissante de ce point de vue-là. C’est pour cela qu’un prix est d’autant plus important » commente Constance Trapenard, éditrice chez JC Lattès. « On est dans un contexte de baisse de fréquentation des librairies, donc c’est une excellente nouvelle. »

La tendance du premier quadrimestre est à la baisse des ventes de livres, régulièrement observée en période électorale. Mais elle se double désormais d'une hausse des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine et aux importations de pétrole et de gaz russes. Et voici qu'en filigrane, la hausse du prix du papier, liée à des problèmes logistiques d’acheminement et de fournitures, met toute l'édition dans l'embarras.

« En ce moment, la créativité, ça se paie encore plus cher », souligne à BFM le directeur commercial du papetier Fedrigoni. « Sur un papier lambda, pour le manga, où on est à 70 ou 80 grammes, on est aux alentours de 20 % d’augmentation. Sur des grammages faibles, lorsque qu'on s'approche du papier bible, pour des dictionnaires, les augmentations sont de l’ordre de 40 %. »

Pour le directeur des Maisons de la Presse, Olivier Pascal, l'inquiétude se porte plutôt sur les consommateurs. « En tant que libraire, on est sur un marché du livre à prix fixe - l’inflation sur le prix du papier est donc répercutée sur les acheteurs. On se retrouve à vendre des livres plus onéreux. » nous explique-t-il.

« In fine, la question est : quelle est la limite ? Peut-on monter indéfiniment ? Ou doit-on stopper cette hausse ? On est pris en otage par ces hausse de prix. On demande aux maisons d’éditions, aux éditeurs et aux distributeurs de préserver au maximum les prix de vente, pour continuer à vendre massivement des ouvrages - puisqu’on préfère avoir une clientèle large. »

L'objectif, pour le groupe : « préserver l’ADN de la maison, avec des des livres accessibles. On est très dynamiques sur le poche, par exemple. »

La maison d’édition JC Lattès a-t-elle anticipé cette hausse des prix ? « Non, on vit avec, malheureusement. » se désole Constance Trapenard. « Nous travaillons au jour le jour, mais avec une adaptation perpétuelle et une collaboration avec les distributeurs, en essayant d’anticiper au maximum. »

La difficulté, aujourd'hui, pour certains professionnels : conjuguer le remboursement du PGE (Prêt Garanti par l'Etat) avec cette hausse des prix, néfaste pour le marché. « On est concernés, mais dans une moindre mesure », concède Olivier Pascal. « On est une Maison de la presse - donc, avec la vente de journaux, nous étions considérés comme des commerces essentiels. Nos magasins sont tous restés ouverts pendant les confinements. Certains commerçants [des maisons de la presse, NdR] ont pu souscrire au PGE, mais il n’y a pas de signaux alarmistes outre mesure. »

En attendant de voir les futures avancées du marché face à cette crise, la lauréate Sophie de Baer a profité de sa soirée de remise de prix. Prête pour ce tour de France de dédicaces ? « Aucun problème pour moi, je suis enseignante ! » rigole-t-elle. Avant d’inviter chacun à plonger dans Les Ailes Collées, et, peut être, selon ses mots, à vivre « un torrent d’émotions ».

Article co-écrit par Clémence Leboucher et Barbara Fasseur

Crédits photo : ActuaLitté ( CC BY SA 2.0 )