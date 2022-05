Le sac des 1000 premiers jours : une box et 4 livres pour bébé

Outre un album jeunesse, chaque bébé box contient une turbulette, un savon naturel, et un bavoir : de quoi accompagner les jeunes parents « à adopter des pratiques bénéfiques à la sécurité, à la santé et au développement de l’enfant ». Une crème hydratante est également intégrée au sac, mais pour la mère cette fois-ci. Ce sac des 1000 premiers jours est remis aux parents lors du séjour à la maternité.

1 canard, 2 ailes, 4 pattes et 10 doigts

Cette box concerne, dans un premier temps, plus du trois quart des maternités françaises, principalement situées dans les zones rurales et les quartiers prioritaires. Elle sera également accompagnée du Livret de nos 1000 premiers jours, du guide Pas à pas, mon enfant mange comme un grand, et d’un Carnet de bienvenue dans la parentalité.

Cette « bébé box à la française » s'inspire d'une initiative finlandaise lancée en 1938 en Finlande qui aurait aidé, en son temps, à l’amélioration de la santé et de la survie des nouveaux-nés.

Les albums jeunesse ont notamment été sélectionnés pour être imprimés en France. Voici la présentation des quatres ouvrages choisis :

Bon…, de Jeanne Ashbé, L’école des Loisirs, 2019

On ne présente plus l’auteure, référence dans la littérature de jeunesse. Bon… est paru en 2019. C’est l’histoire d’un petit canard qui sort de son œuf et commence à découvrir le monde des sensations et des émotions. La narration se rapproche d’une comptine, l’illustration est simple et bien construite.

2 petites mains et 2 petits pieds, de Mem Fox et Helen Oxenbury, Gallimard Jeunesse, 2010

Un album qui parle de différence et d’humanité, avec de belles illustrations et un propos très accessible, par ailleurs recommandé par l’Education Nationale pour le cycle 1 de l’école primaire.

Mon petit oiseau, de Laurent Moreau, Hélium, 2021

Cette première phase, qui s'achèvera en août, et le gouvernement a d'ores et déjà annoncé la réduction du dispositif si l'expérimentation est favorable dans une phase 2 où la bébé box sera étendue à l'ensemble des maternités, DROM compris.

Quatre pattes, de Gaëtan Dorémus, 2019.

Cet album suit un jeune ourson dans sa découverte téméraire du monde alentour, de la nature et de son corps, sous le regard encourageant et discret d’un parent (qui peut être le père ou la mère).

« Parce qu’éveiller les tout-petits dès leur plus jeune âge aux arts et à la culture c’est aussi contribuer à leur développement et à leur santé d’aujourd’hui et de demain, le ministère des Solidarités et de la Santé, en collaboration avec le ministère de la Culture, offre un album à chaque bébé et à ses parents », peut on lire dans le communiqué gouvernemental.

Voici également le Livret de nos 1000 premiers jours :

Crédits : Ministère de la Santé