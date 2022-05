Festival America 2022 : l'Amérique et ses écrivains

AMERICA 2022 accueillera un chœur composé d’une soixantaine de voix, et autant de sensibilités, d'identités et de trajectoires qui disent la réalité de l’Amérique et du monde d’aujourd’hui. À travers leurs mots, ces romanciers, nouvellistes, poètes ou essayistes poussent un cri de révolte ou d’indignation, sonnent l’alarme, appellent au combat, à la résistance, ou affirment le droit à la différence.

À Vincennes, ils iront à la rencontre du public et des lecteurs, partageront leur regard, et surtout feront entendre leur voix.

Cette édition anniversaire sera aussi pour AMERICA l'occasion d'accueillir une importante délégation d’écrivains appartenant à des communautés autochtones du Canada et des États-Unis. Avec eux, c’est une autre histoire qui sera abordée : celle de peuples qui ont failli disparaître sous les coups de boutoir de la conquête et de l’acculturation, mais qui continuent d’entretenir une relation particulière avec le monde qui les entoure.

Le 12 octobre 2022, cela fera cinq cent trente ans que Christophe Colomb a « découvert » l’Amérique. À cette occasion, AMERICA accueillera une importante délégation d’écrivains appartenant à des communautés autochtones du Canada et des États-Unis. Avec cette vingtaine d’auteurs, c’est une autre histoire qui sera abordée : celle de peuples qui ont failli disparaître sous les coups de boutoir de la conquête et de l’acculturation, mais qui continuent d’entretenir une relation particulière avec le monde qui les entoure.

Car une nouvelle famille est née au sein du paysage littéraire nord-américain : sans exotisme aucun, ces écrivains expriment les interrogations de peuples qui cherchent à maintenir leur identité et leur héritage, tout en répondant aux défis du présent. Ils nous donnent à lire des œuvres puissantes et inspirées où résonnent encore la beauté, l’originalité et la force de leur univers.

Les Indiens et les Inuits d’aujourd’hui bâtissent une culture vivante qui s’inscrit naturellement dans une dimension universelle, tout en étant les héritiers d’une tradition, d’une histoire et d’une mémoire qui occupent une place singulière dans le patrimoine de l’humanité.

Parmi les invités de cette édition, Jonathan Franzen, Louise Erdrich, Richard Ford, Emma Cline, Natasha Trethewey, Russell Banks, Guadalupe Nettel, Ta-Nehisi Coates, J. Courtney Sullivan, Julie Otsuka, Viet Thanh Nguyen, Katherena Vermette. Et d'autres encore.