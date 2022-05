Covidé, woke, NFT : les nouveaux mots du Petit Robert 2023

La crise sanitaire fournit cette année encore quelques néologismes, avec covidé, covid long ou écouvillonner. On retrouve également des termes au cœur des débats tels que woke, ou des mots de la transformation numérique comme NFT. Dans le domaine de l’écologie, écoanxiété reflète une angoisse partagée par une partie de la population. Citons aussi tiers-lieu, glottophobie, stylométrie ou bail (dans son sens familier) parmi les nouveaux entrants du Petit Robert 2023.

Si année après année, sa version imprimée fait toujours figure de bible de la langue française, sa version en ligne offre à ses abonnés un contenu enrichi ainsi que des fonctionnalités de consultation inégalées pour explorer la langue : prononciation audio, arbres de synonymes, recherche par langue d’origine ou par date d’apparition, recherche de rimes, d’anagrammes...

Les équipes du Robert collectent les nouveaux mots, sens et locutions en se basant à la fois sur les outils informatiques et sur leur expertise linguistique. D’un côté, les documentalistes effectuent des détections semi-automatiques dans des corpus de textes variés, issus principalement des médias, de la littérature et des réseaux sociaux. Mais documentalistes et lexicographes traquent également les néologismes de toutes sortes (et en particulier les néologismes de sens, plus difficiles à repérer) dans leurs lectures, les médias, les conversations courantes...

Par ailleurs, les recherches des utilisateurs restées sans réponse au sein de nos différents dictionnaires numériques ainsi que les requêtes de définitions les plus fréquentes dans les moteurs de recherche fournissent de précieuses données aux lexicographes. Un mot très recherché révèle un besoin des locuteurs et nécessite donc d’être soumis à un examen rigoureux.

Tous ces mots et sens nouveaux sont engrangés dans une grande base de données puis régulièrement analysés, discutés et sélectionnés selon différents critères au cours de comités éditoriaux.

Comment ça marche, un nouveau mot ?

« Des milliers de mots et sens nouveaux émergent chaque année, mais tous ces néologismes n’ont pas vocation à figurer dans le Petit Robert. Nos choix sont guidés par trois critères principaux qui constituent autant d’indices de l’implantation d’un mot dans la langue », indique Géraldine Moinard, directrice de la rédaction.

Alors quels sont les critères de ces sélections ? D’abord, la fréquence d’usage du mot. Lorsqu’un mot devient fréquent, la question de sa place dans le Petit Robert se pose naturellement. La fréquence est évaluée à travers l’analyse statistique de vastes corpus de textes, à l’aide de différents outils de mesure.

Vient ensuite la question de sa diffusion. Autrement dit, la possibilité de rencontrer le mot dans des types de discours variés : la presse, la littérature, les réseaux sociaux... Un mot très fréquent dans un cercle trop restreint ne trouvera pas forcément sa place dans le Petit Robert, tandis qu’un mot qui se diffuse au moyen de plusieurs canaux pourra y figurer en dépit d’une fréquence globale plus faible.

Enfin, on examine la pérennité du terme. Le dictionnaire retient des mots qui durent. Il est rare qu’un mot entre dans le Petit Robert moins d’un an après son apparition, et c’est souvent bien plus long. Avant leur sélection, les mots font l’objet d’une observation attentive par les lexicographes, souvent durant plusieurs années, afin de s’assurer de leur pérennité, ou bien de leur importance pour comprendre l’époque actuelle.

« Fidèle à la mission qu’il s’est toujours donnée, le Petit Robert s’efforce de proposer un service essentiel : rendre compte de l’évolution d’une langue française riche et vivante et éclairer le sens des mots qui disent le monde pour aider à mieux le comprendre », conclut la directrice de la rédaction.

Voici un aperçu des nouveaux termes ainsi que des nouvelles acceptions qu'introduit cette nouvelle édition.

Notons également que le Robert illustré des noms propres arrivera sous peu : on y retrouvera, parmi les nouveaux entrants, un certain Raymond Carver, ou encore George Floyd, le citoyen afro-américain mort par étouffement – et donc, assez logiquement, Black Lives Matter, le mouvement et slogan de défense de la communauté figure aussi dans la liste.

Chose moins surprenante : Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, fera également son apparition.