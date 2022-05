Il est possible de proposer de nouvelles expériences littéraires

Maxime Duranté et Marion Roudaut

En France, on voit les chiffres, on voit les enjeux, le retentissement d’un mastodonte comme Dune quand il se réveille, le magnétisme d’un nom comme Harry Potter, qui parvient encore à nous vendre Poudlard en 3D, vingt et un ans et seize jeux après la parution du premier opus. Personne ne doute que Game of Thrones fonctionne ; personne n’osera dire que The Witcher n’est pas l’exemple type d’une montée en puissance réussie.

En France, on voit tout cela, mais les investissements ne suivent pas : il aura fallu 6 ans pour obtenir la suite de Lastman. On attend toujours qu’Ewilan sorte des frontières. Quant à La Horde du Contrevent, aurait-elle été écrite en anglais, on lui connaîtrait déjà trois jeux, une série Netflix, un long métrage signé Denis Villeneuve — au minimum, une bande dessinée qui serait allée au bout de sa production en moins de deux décennies.

Il y a pourtant fort à faire et les plumes francophones ne manquent pas. Car la brique essentielle sera toujours le texte, une histoire bien écrite, des personnages attachants, bref, rien que nos auteurs et autrices ne soient incapables de fournir. L’on pourra certes objecter que films, jeux vidéo et consorts ne sont pas littérature. Ce n’est pas tout à fait faux. La récente quasi-résurrection des Livres Dont Vous Êtes Le Héros prouve toutefois qu’avec un peu d’huile de coude et d’ingéniosité, nul besoin d’un budget pharaonique pour entrer dans l’interactivité.

C’est de cette opportunité que Pangar est né, ainsi que de quelques économies personnelles. Nous avions une histoire, un univers, une ambition : démontrer que la littérature pouvait dépasser les confins du livre, et que la France pouvait, elle aussi, porter son regard au-delà.

Surtout, nous sommes persuadés qu’il existe une « voix française » en littérature, que nous avons notre propre touche, héritière de notre tradition d’écriture, et qu’elle mérite d’être défendue. Parce que nous sommes nourris depuis l’enfance par le jeu de rôle, qui vit une renaissance aussi inattendue qu’inespérée, notre studio est convaincu qu’il est possible de proposer de nouvelles expériences littéraires.

Il est étrange de se dire qu’à l’heure où chacun possède des appareils plus performants que les ordinateurs qui ont envoyé l’être humain sur la Lune, la littérature n’a pas évolué depuis Gutenberg. Le livre a probablement atteint sa forme parfaite, finale. Il ne s’agit pas de le réinventer, mais de proposer autre chose, pour qu’au lieu de s’exiler sur les liseuses, la littérature mérite plutôt sa place sur des écrans d’où elle semblait bannie. Nous avons inlassablement travaillé dans ce sens : auteurs, développeurs, compositeurs et illustrateurs se sont réunis au sein de notre studio pour que le roman prenne une dimension supplémentaire.

Allier la musique, l’image et le texte — voilà comment laisser le travail d’écriture au centre. Voilà comment nous avons voulu prouver qu’il était possible pour la littérature numérique de ne pas se cantonner à l’ebook, ce fameux « livre homothétique » dont le succès dans nos contrées reste hypothétique. Pangar est donc plus qu’un livre ; il intègre un Visual Novel, format qui a déjà creusé sa niche à l’étranger. Depuis des années, cet héritier direct des Livres Dont Vous Êtes Le Héros permet de raconter des histoires, enrichies par des choix multiples.

Nous avons tout écrit, tout développé, de A à Z. Nous avons fait le pari de toucher la France avec un récit français parce qu’il ne suffit pas de poser le constat que les Anglo-saxons sont rois. Parce que nous pensons que défendre la SFF, ce n’est pas rééditer Lovecraft pour la cinquantième fois.

L’équipe Pangar Studio