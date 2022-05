L'édition de livres en Ukraine subit de lourdes pertes 

Tandis que l’ONU a annoncé, ce 10 mai, que plus de 13 millions de personnes ont été forcées de fuir leur lieu de résidence à cause de l’invasion lancée par Vladimir Poutine le 24 février, la sécurité du monde de la culture est elle aussi remise en cause.

Pour une nouvelle enquête, l’Institut ukrainien du Livre a interrogé 188 éditeurs ukrainiens, recueillant des informations nécessaires sur le statut opérationnel des maisons d’édition. L’objectif : établir une stratégie de renouvellement et de fonctionnement pour le secteur, après la fin de la « guerre d’indépendance » ukrainienne, selon les mots de l’Institut.

« En l’absence de financement de l’industrie du livre pendant la guerre, tous les éditeurs se sont retrouvés dans une situation difficile, en particulier dans les territoires occupés et dans les zones où des combats actifs avaient lieu. Par exemple, beaucoup de livres ont été produits dans la région de Kharkiv, qui disposait d’une grande capacité d’impression et qui est devenue l’une des premières victimes du feu ennemi » explique Tetiana Popova, chef du département du soutien aux bibliothèques et de la fourniture de livres à la Chambre de commerce ukrainienne.

Les résultats de l’enquête ont montré que seules 61 maisons d’édition, soit 32 %, sont aujourd’hui en mesure de mener à bien leurs activités, 73, soit 39 %, ne le peuvent pas. Avec ce chiffre détonnant : 33 maisons d’édition (18 %) ont perdu leur capacité de production, 12 maisons d’édition (6 %) l’ayant partiellement conservée.

Ukrainian Book Institute

Par ailleurs, l'insécurité fait rage, notamment dans les territoires occupés : 152 maisons d'édition (81%) ont déclaré être en « situation de précaution », soit sécurisées, le restant étant en danger en zone de guerre, donc.

Selon Tetiana Popova, « Un autre défi sérieux auquel sont confrontés les éditeurs actuellement en mesure de fonctionner est le déficit et l'augmentation significative du prix de la fabrication du papier ainsi que des ventes de livres imprimés. En recueillant des données sur l'état du secteur, nous nous préparons déjà à le dissoudre après la victoire de la guerre en Ukraine. »

Pour anticiper la suite des événements, donc, les éditeurs ukrainiens en appellent au soutien financier - de la part d'autres éditeurs, de partenaires étrangers, ou par subventions. Seules 71 maisons d'édition, soit 38% des participants au marché de l'édition en Ukraine, n'en auraient pas besoin. Déjà, en février, 95,1 % des éditeurs avaient signalé une chute astronomique de ventes de livres : 20 bureaux et entrepôts ont été endommagés suite aux bombardements.

Malgré le manque de communication avec certains éditeurs, l'enquête se poursuit, afin de formuler plus précisément les outils et les mécanismes permettant de relancer les activités des éditeurs ukrainiens et de renouveler le financement des achats de livres pour reconstituer les collections des bibliothèques. Pour aider à tout cela, l'Institut Ukrainien du Livre a lancé, en mars, une campagne de crowdfunding à Bologne avec le soutien de la Foire du livre. Selon le PEN Club Français, depuis février, près de 242 crimes russes ont été recensés « contre le patrimoine culturel ».

Crédits : Alisdare Hickson, (CC BY-SA 2.0)