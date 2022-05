Simone Zannoni et Marmiton : pasta cosi !

Voici l’occasion idéale d’enfiler son plus beau tablier et de mettre la main à la pâte. « La », oui, parce qu’en italien, elles sont au singulier et singulières, ces pâtes. Et le chef ne manque pas de faire de la pasta, pour tous les gourmands.

Spaghetti all’amatriciana, Ravioli ossobuco, Strozza preti aux asperges vertes ou encore Paccheri alla Norma, les pâtes n’auront plus de secret pour vous !

Simone Zanoni s’inspire des recettes de pâtes italiennes les plus populaires de Marmiton pour le plus grand bonheur de tous les amoureux de l’Italie curieux de découvrir les recettes transalpines typiques. Cuisiner comme Simone, à travers des recettes proposées par les utilisateurs de Marmiton, de quoi donner des ailes ?

Partage, convivialité, originalité : des mots qui sont la définition même de la cuisine selon Simone Zanoni, et qui se déclinent tout au long de l’ouvrage à travers des recettes de pâtes délicieusement gourmandes inspirées du site de cuisine préféré des Français et de la cuisine italienne de tous les jours !

En prime, des techniques de chef dévoilées pour permettre aux cuisiniers, débutants comme confirmés, de reproduire facilement en pas-à-pas les plats de ce livre inédit.

« Je suis ravi de participer avec Marmiton à ce nouvel ouvrage consacré à la cuisine italienne qui a bercé mon enfance. Aujourd’hui, j’ai envie de transmettre le goût des bons produits et les valeurs de partage, de simplicité et de convivialité si chères à mon cœur. Incontournable dans la culture italienne, la pasta en est l’illustration même : il suffit de peu pour sublimer les recettes les plus classiques et réaliser de grands plats », explique Simone Zanoni.

Avec des recettes authentiques et succulentes revisitées par le Chef de la #PastaPolice, ce livre Marmiton inédit sera incontestablement la nouvelle bible culinaire des adeptes de la cuisine italienne !