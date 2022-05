La dernière maison d'Édouard Glissant reçoit le label Maisons des Illustres

Il s’agit de la dernière maison possédée par Édouard Glissant. Acquise en 1996, il y a écrit — voyageant entre New York où il enseignait et Paris où il menait divers projets culturels — ses derniers essais et romans comme Sartorius et Philosophie de la Relation.

Il considérait cette résidence secondaire, face au rocher du Diamant, comme un lieu d’inspiration premier et répétait souvent qu’il s’y sentait comme sur un bateau, rappelle la direction des Affaires culturelles de la Martinique.

Édouard Glissant a développé plusieurs concepts qui continuent d’inspirer aujourd’hui dans les domaines de l’art et de la littérature, des sciences humaines et de la philosophie, et même de la politique : la Créolisation, l’Identité – Relation ou encore le Tout-Monde.

L’attribution du label Maison des illustres contribue au développement du projet culturel qui sera proposé au sein de la Maison Édouard Glissant et à la valorisation patrimoniale et artistique de l’œuvre de cet illustre poète et philosophe, penseur du Tout-Monde et de la pensée du rhizome.

La Martinique comptait jusqu'à présent deux Maisons des Illustres, l'Espace muséal Aimé Césaire, à Fort-de-France, et l'Habitation Clément, à Le François.

À travers cette distinction, le ministère de la Culture souhaite valoriser les lieux dont la vocation est de conserver et de transmettre la mémoire des femmes et des hommes qui se sont illustrés dans l’histoire politique, scientifique, sociale et culturelle de la France.

Pour recevoir ce label, créé en 2011 par le Ministère de la Culture, chaque Maison doit répondre à un certain nombre de conditions parmi lesquelles l’ouverture de leurs portes aux visiteurs plus de 40 jours par an et la poursuite d’un objectif qui ne soit pas essentiellement commercial. Le label garantit ainsi aux visiteurs un programme culturel de qualité et des modalités d’accompagnement à la visite adaptés à tous, notamment au public scolaire et aux personnes en situation de handicap.

Photographie : la pointe du Diamant, en Martinique (Alex F, CC BY-NC 2.0)