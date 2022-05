Coquille : cette Bible de 1631 encourage à commettre l'adultère...

La Wicked Bible, bien connue des collectionneurs, est aussi appelée Bible adultère ou Bible des pécheurs. Extrêmement rare, elle fut produite à un millier d’exemplaires… contenant une terrible erreur : le 7e commandement se voit privé d’une négation essentielle à la bonne tenue de la société. Ainsi, « Tu ne commettras pas l’adultère » est changé en « Tu commettras l’adultère ».

Traduire, c'est trahir, certes, mais nul n'imaginait que la trahison serait hissée au rang de recommandation...

Thou shalt commit adultery... oups !

Une incitation à l’amour libre que les imprimeurs n’ont découverte qu’un an après la réalisation, avec de lourdes conséquences, rappelle le Guardian. En effet, le roi Charles 1er convoqua les deux imprimeurs, et les destitua de leur licence, ajoutant une amende de 300 £ courant sur plusieurs années. Annulée au fil du temps, cette dernière s’accompagna de la destruction des ouvrages. On estime qu’une vingtaine reste encore en circulation de nos jours.

Comme un matin de Noël...

Ces versions fautives se dénichent, de temps à autre, lors de ventes aux enchères qui interviennent principalement au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Mais pour la première fois, un exemplaire a surgi dans l’hémisphère sud, indique l’université de Canterbury à Christchurch. Découverte en 2018, son existence fut soigneusement cachée pour laisser le temps aux experts de l’examiner.

Car cette faute fascine aujourd’hui autant qu’elle dut réjouir et amuser le clergé à l’époque.

Sa présence en Nouvelle-Zélande a pu s’expliquer assez rapidement : le relieur Don Hampshire arriva vers la fin des années 50, dans un voyage qui débuta en Angleterre. Il n’aurait jamais dit à quiconque qu’il détenait cette pièce à conviction, et mourut avec son secret en 2009.

Pour Chris Jones, professeur agrégé d’études médiévales à l’université et membre de la Society of Antiquaries de Londres, voici un petit miracle.

Un modèle rare

De fait, l’origine de la boulette demeure floue : à ce jour, les interprétations les plus admises plaident pour un acte délibéré de sabotage industriel. Un imprimeur rival et jaloux aurait décidé de saccager le travail de ses confrères. Mais Jones n’y croit pas : la réalité serait plus triviale.

Les imprimeurs se livraient certes une concurrence acharnée, dans une industrie florissante. Mais l’enjeu premier était de réduire les coûts de production, encore et toujours. De la sorte, une inattention, lors de l’impression, expliquerait plus raisonnablement l’origine de cette négation disparue.

Quant à la généalogie de l’exemplaire, elle fait en revanche cruellement défaut : d’ordinaire, les bibles contiennent des descriptions détaillées des transmissions, avec lieux, actes de naissance des propriétaires, et ainsi de suite. Or, cette version ne dispose que d’un nom — et encore, illisible.

Par ailleurs, elle était en triste état : couverture manquante, dégâts des eaux, pages perdues… Des éléments frustrants pour les chercheurs, alors que la Wicekd Bible est l’une des rares à présenter une encre rouge, plus décorative.

Sur la base d’indices fragiles — restes de plantes, cheveux humains, fibres textiles — les scientifiques tentent désormais de définir quel fut le parcours de l’objet.

Prochaine étape : la numérisation de l’ouvrage, et l’élucidation d’un dernier mystère, ce fameux nom illisible…

crédits photo : Sarah Askey © University of Canterbury