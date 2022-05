Ventes aux enchères : ces livres qui accèdent au rang d’œuvres d’art

Guide pratique des grandes ventes aux enchères de livres

Durant ces dernières années, nous avons pu assister à la dispersion de très grandes bibliothèques privées en France, ce qui a donné lieu à des ventes aux enchères de première importance. Rappelons-nous les ventes consacrées à la bibliothèque de Pierre Bergé. Des records ont été dépassés, ainsi de l’édition originale du roman Du côté de chez Swan de Marcel Proust, partir pour 1,51 million d’euros, alors que l’estimation était comprise entre 600 et 800 mille euros. Proust dépasse ainsi une édition originale des Fleurs du mal qui était partie en 2009 pour 775 000 euros.

Estimer une œuvre d’art reste donc toujours un exercice périlleux, tant la variation du prix, lors de la vente effective, est fonction de facteurs multiples et pas toujours prévisibles : y aura-t-il beaucoup d’acheteurs mobilisés le jour de la vente aux enchères ? Est-ce que l’auteur est toujours aussi à la mode que durant les précédentes ventes ? Qui sont les nouveaux collectionneurs ? Car c’est aussi la personnalité de ces derniers qui fait évoluer la cote des livres proposés à la vente.

Comme d’autres établissements de vente aux enchères, la maison Aguttes a été fondée par un commissaire-priseur, Claude Aguttes. S’intéressant progressivement au marché du livre ancien, c’est elle qui sera chargée de la vente des 130 000 manuscrits de la collection Aristophil. Aujourd’hui, tous les grands noms de la vente aux enchères proposent des ventes dédiées aux livres dans toutes ses formes, car ce support suscite de plus en plus l’intérêt des collectionneurs.

La difficile estimation d’une œuvre d’art

Le livre serait-il plus difficile à estimer que d’autres types d’œuvres d’art ? La réponse doit être nuancée, puisque le commissaire-priseur établit toujours une fourchette de prix, en fonction de sa connaissance du marché, et notamment en tenant compte des ventes précédentes. Mais, pour certaines œuvres, il n’est pas vraiment possible de trouver un précédent.

C’est souvent le cas lorsqu’il s’agit de livres uniques et particulièrement anciens. On pense alors aux incunables qui se retrouvent de temps en temps dans les ventes aux enchères. Mais le marché obéit aussi à la loi de l’offre et de la demande qu’on songe à l’histoire de la collection Aritophil.

L’inflation du prix des livres aux ventes aux enchères

Derrière le nom pompeux d’Aristophil se cache une des plus grandes escroqueries du monde des livres de ces vingt dernières années. Des particuliers étaient démarchés pour investir dans des œuvres rares, qu’ils ne détiendraient pas en propre, mais qu’ils possèderaient à travers des parts de la société gérant l’ensemble des œuvres achetées progressivement sur le marché. En réalité, le système fonctionnait comme une pyramide de Ponzi, et il a fini par s’effondrer.

Ce système, qui avait généré un renouveau de l’attrait pour les livres anciens, avait eu pour conséquence une augmentation des prix. Mais, lorsqu’il s’est agit de vendre aux enchères l’ensemble de la collection, il a fallu travailler sur une véritable séquentialisation pour éviter que le marché ne soit saturé par une profusion d’œuvres à la vente, ce qui aurait engendré un effondrement des prix. Ce ne fut pas vraiment le cas.

On peut penser à l’acquisition par la BNF du manuscrit autographe des 120 journées de Sodome, du Marquis de Sade (autour de 4,5 millions d’euros, et d’un ensemble de manuscrits autographes d’André Breton, dont le Manifeste du surréalisme (autour de 900 000 euros). Pour prendre conscience de l’inflation des prix, on peut suivre celui des 120 journées de Sodome : acheté pour 7 millions d’euros par Gérard Lhéritier, il était évalué au sein de sa société à 12,5 millions d’euros…

Le cas d’Hergé, la star des ventes aux enchères

Si estimer une œuvre d’art est toujours difficile, en matière de livres, et plus particulièrement de bandes dessinées, Hergé incarne un monde à part. A chaque fois que ce nom est prononcé lors d’une vente aux enchères, c’est le succès assuré. Il y aura du monde pour acheter et les prix vont subir une hausse effrénée. Si certains auteurs de bandes dessinées commencent à être cotés, comme Franquin, Moebius, Morris, Lambil ou Peyo, Hergé continue de dominer le marché de façon insolente.

Les planches originales issues des albums des aventures de Tintin s’échangent à des prix toujours très élevés. Et l’on va ainsi souvent de records en records. Pensons au sommet atteint en janvier 2021 par le projet de couverture pour l’album Tintin le Lotus bleu, comme le précisait le magazine Connaissances des arts. Réalisée à l’encre de Chine et à l’aquarelle, cette œuvre originale a été adjugée à 3,2 millions d’euros, excusez du peu. L’estimation oscillait entre 2 et 3 millions d’euros.

Le précédent record était détenu depuis 2014 par des pages de gardes d’albums de Tintin pour 2,5 millions d’euros, un ensemble qui avait été acheté pour seulement un peu plus de 80 mille euros en 1992. C’est dire l’inflation des prix pour ce qui concerne les œuvres d’Hergé. On peut ainsi noter qu’il semble y avoir une concentration sur quelques artistes qui sont de plus en plus considérés par les collectionneurs comme des valeurs sûres. Ce processus est aussi à l’œuvre en peinture, et l’inflation ne se retrouve que de façon très mesurée dès qu’on quitte les grands noms qui font les beaux jours des salles de ventes aux enchères.

Crédits illustration Pexels CC 0