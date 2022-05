Son Colonel ne dort pas, mais Émilienne Malfatto séduit le monde

Présenté comme une fable racontant un drôle de conflit, le texte d'Émilienne Malfatto sera le deuxième roman de l’autrice — déjà saluée du Goncourt du Premier roman et du prix Albert Londres du livre, tous deux en 2021. Quelque part dans une lignée des plus appréciables, entre Dino Buzatti et son Désert des Tartares (trad. Michel Arnaud) et Hubert Mingarelli avec Quatre soldats (prix Medicis 2003) cet « étrange roman » porte « sur la guerre et ce qu’elle fait aux hommes ».

ActuaLitté apprend ainsi que cinq mois avant sa parution aux éditions du Sous-Sol à la prochaine rentrée littéraire, le roman a d’ores et déjà été cédé dans 9 territoires par l’agence BAM avec des commentaires enthousiastes de ses éditeurs étrangers.

« Émilienne avait été repérée suite au Goncourt Premier Roman, certains éditeurs s’étaient rapprochés d’elle, d’autres ont été contactés directement pour nous (BAM), Émilienne aimant la ligne éditoriale de ces derniers. Au total 14 éditeurs ont reçu le texte et 12 ont offert très rapidement », nous indique Marie Lannurien.

Or, durant la Foire du livre de Londres, Le colonel a encore pris du galon : « L’annonce de l’acquisition des droits français par les éditions du Sous-Sol fin janvier a en quelque sorte donné le go : les scouts et certains éditeurs étrangers ont signalé leur intérêt et quand le texte a été prêt (fin février) nous avons commencé les envois et annonces », poursuit l’agent littéraire.

Droits de traduction à foison

Coup de semonce ? Au contraire : si en ce moment, des éditeurs du Danemark, d’Allemagne et d’autres de langue anglaise manifestent leur intérêt, plusieurs territoires l’ont déjà acquis. Ainsi, Sellerio pour l’Italie, Minuscula pour l’espagnol (droits mondiaux), Metalucida en Argentine ou encore 1984 pour le catalan.

Et l’on ne s’arrête pas en si bon chemin : Suède, Pays-Bas et Grèce sont aussi conquis. D’ailleurs, pour revenir à l’édition française, J’ai lu a acheté les droits poche et Audible s’organise pour réaliser la version audiolivre, qui sortira en même temps que le grand format.

La couverture française est signée de l’illustrateur italien Nicola Magrin, avec une aquarelle dont il a le secret.

Le pitch :

Dans une grande ville d’un pays en guerre, un spécia­liste de l’interrogatoire accomplit chaque jour son implacable office. La nuit, le colonel ne dort pas. Une armée d’ombres, les fantômes de ses victimes, a pris possession de ses songes. Dehors, il pleut sans cesse. La Ville et les hommes se confondent dans un paysage brouillé, un peu comme un rêve — ou un cauchemar. Des ombres se tutoient, trois hommes en perdition se répondent. Le colonel, tortionnaire torturé. L’ordonnance, en silence et en retrait. Et, dans un grand palais vide, un général qui devient fou.

Emilienne Malfatto est photographe, romancière et journaliste — un temps reporter de guerre. Son travail photographique a été notamment publié dans le Washington Post et le New York Times, et exposé en France et à l’étranger.