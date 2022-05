Pour des bibliothèques gratuites, pour le bien de tous

Parmi ses chantiers, la gratuité des lieux de prêt, pas toujours acquise ni gagnée par avance. Mi-avril, la commission publiait un texte support, pour encourager dans cette voie les acteurs publics. À découvrir ci-après.

La bibliothèque gratuite, on a tout à y gagner !

La bibliothèque est le premier lieu d’accès à la culture et parfois le seul équipement culturel de proximité sur le territoire, un des lieux les plus démocratiques et inclusifs.

À LIRE: Un député veut faire payer les livres en bibliothèques

Le Manifeste de l’UNESCO sur les bibliothèques publiques indique clairement que « les services [que la bibliothèque] assure sont accessibles à tous, sans distinction d’âge, de race, de sexe, de religion, de nationalité, de langue ou de condition sociale ».

Instaurer la gratuité de l’inscription en bibliothèque, c’est offrir un accès simplifié et démocratique à la lecture, à la culture, à l’éducation et l’information tout en mettant fin à des démarches contraignantes au moment de l’inscription.

La gratuité… ouvre et facilite l’accès de tou·te·s les habitant·e·s à l’information ainsi qu’à une offre culturelle riche et diversifiée.

C’est plus de public !

C’est moins discriminant !

C’est plus lisible !

La gratuité… valorise le rôle social, culturel et éducatif des bibliothèques.

La gratuité est un investissement pour rendre une population plus instruite et plus avertie.

La gratuité comme vecteur du bien commun.

La gratuité conforte les bibliothèques dans leur mission d'inclusion.

La gratuité conforte les bibliothèques dans leur rôle éducatif.

La gratuité … encourage l’engagement citoyen et bénévole en faveur de la culture et des bibliothèques.

C’est un geste symbolique fort vis-à-vis de la population.

Renforce la place de la bibliothèque comme lieu d’échange et de partage.

Facilite l’engagement des bénévoles dans des réseaux mixtes.

La gratuité … rend plus efficient le service public

Plus de fréquentation et plus d’inscriptions pour les mêmes coûts fixes de fonctionnement !

Plus de temps pour les bibliothécaires pour se consacrer à l’accueil et la médiation !

Plus écologique et moins de procédures administratives !

On pourra contacter Contacter la commission advocacy à l'adresse suivante : advocacy_gratuite@abf.asso.fr. Et trouver plus d'informations sur les missions et enjeux de son action, sur cette page.

crédits photo : Yuki Fujibayashi/Unsplash