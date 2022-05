Redécouvrir l'Italie, au début du XXe siècle

« Vous pouvez avoir l’univers, dit un jour le compositeur Giuseppe Verdi, si je peux avoir l’Italie. » Au milieu du XIXe siècle, cette déclaration empreinte d’émotion parle au sentiment patriotique d’un État-nation en formation. Après plusieurs dizaines d’années de combat et de sang versé, le mouvement appelé Risorgimento a triomphé : en 1861, l’unité italienne est proclamée, qui incorpore des royaumes et territoires jusqu’alors disparates au sein de nouvelles frontières auparavant sous contrôle autrichien, sarde et papal.

Aujourd’hui la déclaration d’amour de Verdi ne trouve plus seulement un écho dans le cœur de ses compatriotes, mais dans celui de millions de gens dans le monde, qui considèrent cette péninsule en forme de botte comme une terre de lumière, d’art et de sensualité. Ce recueil est un document visuel fascinant sur l’Italie au tournant du siècle, qui réunit des photochromes et des tirages anciens colorisés.

Rome, vue du Forum romain prise de l’est

D’une côte à l’autre, de site antique en joyau de la Renaissance, le long des gracieux canaux vénitiens et de l’iridescente côte amalfitaine, chaque image impressionne autant par la clarté de ses couleurs que par sa capacité à évoquer un temps révolu.

Comme en rêve, on traverse une place Saint-Marc déserte au crépuscule, on parcourt, toujours seuls, la cour ombrageuse des Offices, et on ne trouve que des chariots vides devant le Panthéon de Rome. Pas un appareil photo, aucun guide, ni groupe de touristes, on ne rencontre que des gens ordinaires, marchands et paysans, dans des rues paisibles et des villages modestes. L’enchantement gorgé de soleil se mêle à la réalité historique pour former un document sans égal : le portrait d’une jeune nation qui s’est battue pour exister et fait aujourd’hui battre bien des cœurs dans le monde.

Le livre est publié chez Taschen, pour 60 €