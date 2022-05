L’ancrage auvergnat du prix Alexandre Vialatte confirmé pour 2022

Il fut l’un des plus célèbres chroniqueurs de La Montagne et le plus prolifique avec près de 900 chroniques publiées entre 1952 et 1971. A travers l'œuvre qu’il laisse, Alexandre Vialatte reste, cinquante ans après sa disparition, incroyablement contemporain.

Après plus de dix ans d’existence, le prix littéraire Alexandre Vialatte relancé en 2011, à l’initiative de La Montagne, pour rendre hommage à son historique chroniqueur continue de se renouveler. Ce prix est traditionnellement doté de 6.105 euros, soit la somme de la longueur du fleuve Congo (4.640 kilomètres) et de la hauteur du puy de Dôme (1.465 mètres). Initialement remis à Paris, il est revenu, depuis trois ans, en Auvergne en partenariat avec La société des Hôtels littéraires et l’Hôtel Alexandre Vialatte situé place Delille, à Clermont-Ferrand.

L’an passé, c’est Philibert Humm qui a reçu ce prix prestigieux pour son ouvrage Les tribulations d’un Français en France aux éditions du Rocher. Le lauréat du prix sera à nouveau rendu public le 30 septembre, à l’Hôtel littéraire Alexandre Vialatte à Clermont-Ferrand puis à l’occasion du salon du livre de Royat-Chamalières, le premier week-end d’octobre.

Le jury dévoilera, début juillet, la sélection des livres établie à partir des romans de la rentrée littéraire. La deuxième et dernière sélection sera établie début septembre. Pour cette nouvelle séquence, le jury peut saluer l’arrivée de nouveaux membres.

Sa composition est la suivante: Mme Claudette Vialatte, épouse de Pierre Vialatte, aujourd’hui décédé, fils d’Alexandre ; M. Jacques Letertre, président de La société des Hôtels littéraires et de l’Hôtel littéraire Alexandre Vialatte ; Mme Florence Sultan, directrice Centre France livres et des éditions de Borée; M. Patrick Besson, journaliste (Le Point), écrivain ; Mme Astrid Eliard, romancière et essayiste, ancienne chroniqueuse au Figaro littéraire, enseignante à Clermont-Ferrand ; M. Hervé Gaymard, ancien ministre, grand admirateur de Vialatte ; M. Jean Brousse, éditeur, membre permanent ; M. Philibert Humm, lauréat du prix 2021. Le secrétariat du prix sera assuré par Philibert Humm.

