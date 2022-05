Reporters sans Frontières alerte sur un "chaos informationnel

Nouveau contexte international, nouvelle méthodologie : RSF s'appuie aujourd'hui sur cinq indicateurs pour effectuer son classement. Contexte politique, cadre législatif, contexte économique, contexte socioculturel et sécurité sont aujourd'hui pris en compte, ainsi qu'une nouvelle définition de la liberté de la presse. Elle est, selon Reporters sans Frontières, « la possibilité effective pour les journalistes, en tant qu'individus et en tant que groupes, de sélectionner, produire et diffuser des nouvelles et des informations dans l'intérêt du public, indépendamment de toute interférence politique, économique, juridique et sociale, et sans menace pour leur sécurité physique et mentale ».

« Une nouvelle ère de polarisation » : tel est le titre du nouveau classement mondial sur la liberté de la presse. Un titre qui en dit long, après les innombrables attaques proférées contre la presse et les journalistes dans le monde entier. Les politiques et rapports de force diplomatiques ont largement évolué, et les yeux du monde entier sont maintenant rivés sur la situation en Ukraine.

Selon l'ONG internationale, fondée en 1985, la liberté de la presse serait mise en péril par deux formes de polarisation : au niveau médiatique, et au niveau international. Le rapport fustige notamment les médias d'opinion du « modèle Fox News », alimentant les canaux de désinformation.

A l'échelle mondiale, la croissance de régimes autoritaires et despotiques permet à leur dirigeants d'aligner les attaques et la propagande contre les régimes plus démocratiques.

En résumé, la liberté de la presse ne va pas bien, en témoigne ce chiffre : dans 28 pays, sur 180 étudiés, la situation est classée comme « très grave », avec 12 nouveaux pays placés sur la liste rouge. La Chine, notamment, accuse la plus grosse chute du classement : « C’est pleinement mérité, en raison des attaques constantes contre la liberté de la presse et de la disparition à petit feu de l'Etat de droit à Hong Kong », explique Cedric Alviani, à la tête de RSF pour l'Asie de l'Est, à l'AFP.

Pour appuyer cette nouvelle ligne de polarisation internationale, et d'affrontements entre « blocs », le rapport prend l'exemple de l'Inde du nationaliste Narendra Modi (150e) et du Pakistan (157e). « Le manque de liberté de la presse au Moyen-Orient continue d'avoir un impact sur le conflit entre Israël (86e), la Palestine (170e) et les États arabes. » précise RSF.

Concernant l'Ukraine, conflit le plus suivi médiatiquement en ce début d'année, la guerre de propagande a largement servi à préparer l'invasion, ce que déplore l'ONG. Cette désinformation est un bel exemple de la polarisation des médias, mise en avant dans ce nouveau rapport. « La création d'un arsenal médiatique dans certains régimes autoritaires prive les citoyens de leur droit à l'information mais contribue aussi à la montée des tensions internationales pouvant mener aux pires guerres » explique le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire, dans un communiqué.

La France, placée 26e sur 180, est notamment critiquée pour le traitement des journalistes lors de manifestations : RSF salue « Un nouveau schéma de maintien de l’ordre, plus respectueux des droits des journalistes ». Certaines lacunes demeurent encore en matière de protection des sources, et la défiance à l’encontre des journalistes s'est notamment traduite lors de rassemblements contre les mesures sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19.

Finalement, Reporters sans Frontières rend hommage au trio de tête, Norvège, Danemark et Suède, des « modèle[s] démocratique[s] où la liberté d'expression s'épanouit ». L'intégralité du rapport est accessible à cette adresse.

Via France 24, RSF, Info Docket

Crédits : Flickr, California (CC BY 2.0)