Un ouvrage de Charles Baudelaire vendu à 69.000€

Les bibliothèques de la Virginia Commonwealth University (VCU) récupèrent la vaste collection Joseph Lyons Miller, composée de textes, d’illustrations et de documents médicaux uniques. Un trésor historique, dont les plus anciennes pièces datent de 1500, et dont l’acquisition a notamment été rendue possible grâce à une collecte de fonds. Cette collection offrira la possibilité aux chercheurs d’explorer ces livres qui ont façonné la pratique de la médecine, avec les Monsieur Purgon de chaque époque...