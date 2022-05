Momox poursuit sa dynamique positive en Europe comme en France

Avec 335 millions de chiffre d’affaires annoncé pour l’année 2021, Momox est en progression de plus de 7 % par rapport à 2020, comme le précise un communiqué. Et d’expliquer que l’entreprise poursuit son expansion notamment en France, où le CA s’élève à 58 millions d’euros, représentant 21 % des parts du CA total contre 18 % l’année précédente.

Si l’entreprise entend étendre ses activités à d’autres marchés européens, évoquant notamment sa plateforme de mode de seconde main, les livres d’occasion restent le principal moteur de croissance de momox en France. Ils représentent près de 6 millions d’articles vendus en 2021, soit 82 % des parts de marché.

Et parmi ces derniers se sont distingués plusieurs genres, dont la fiction, la littérature jeunesse ou encore les ouvrages de développement personnel et de bien-être. Concernant les best-sellers du site, on pourra citer : Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en n’as qu’une de Raphaëlle Giordano, Harry Potter et la chambre des secrets de J.K. Rowling ou encore Le pouvoir du moment présent d’Eckhart Tolle.

Momox annonce également que le rachat des ouvrages d’occasion va bon train. Près de 6 millions de livres ont été rachetés à des particuliers via la plateforme de vente momox.fr et l’application momox en 2021, pour être par la suite revendus sur le site d’achat momox-shop.fr, mais aussi sur les marketplaces comme Amazon, Rakuten, eBay ou encore la Fnac.

Parmi les titres les plus rachetés par la plateforme, on retrouve à nouveau Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en n’as qu’une de Raphaële Giordano, aux côtés de L’Anomalie d’Hervé Le Tellier mais aussi Changer l’eau des fleurs de Valérie Perrin.

De l'engagement de l'économie d'occasion

En tant qu’acteur majeur de l’économie circulaire, momox compte ainsi poursuivre sur sa lancée. La société souhaite continuer à démocratiser ce modèle auprès des consommateurs, tout en faisant progresser ses propres engagements en matière de durabilité. Le communiqué rappelle que depuis le début de l’année 2021, l’entreprise reverse une partie des recettes liées à la vente et au recyclage des articles refusés à l’organisation WWF (Fonds mondial pour la nature) et compte élargir ses partenariats en 2022.

Au cœur des priorités de l’année à venir restera cependant l’optimisation de l’expérience client. Par exemple, l’enrichissement des fonctionnalités de sa plateforme d’achat, un meilleur référencement des articles - avec, entre autres des recommandations personnalisées - et des descriptions plus détaillées.

« Nous travaillons continuellement pour mieux comprendre et répondre aux attentes de nos clients, qui sont de plus en plus conscients de l’impact écologique de la surconsommation. C’est pourquoi nous nous efforçons à faire de la durabilité, aux côtés de l’amélioration du parcours utilisateur, l’un des piliers de notre stratégie de développement. Tout cela, en offrant aux consommateurs des solutions simples et pratiques pour adopter des modes de vie plus responsables », commente Heiner Kroke, PDG de momox.

« Une stratégie qui accompagnera nos perspectives, notamment pour la diversification de notre offre, avec, entre autres, le lancement français de momox sur le marché de la mode de seconde main. », conclut-il.

Crédits photo : illustration - Sharon McCutcheon / Unsplash