Les Ensablés - Les saints vont en enfer, de Gilbert Cesbron

Il appartenait au monde de la bourgeoisie catholique, celle du temps de la messe en latin, de la présence d’un prêtre catholique dans chaque village de France, de la Fête Dieu (jour de cérémonie aujourd’hui disparu ou presque) du Pape revêtu de la tiare et promené sur la Sedia (sorte de chaise à porteur).

… Et pourtant ses œuvres romanesques allèrent voir ailleurs, sans abandonner, on va en juger, la référence catholique mais qui sera largement axée sur la présence de la vie comme elle va, avec son lot de malheurs, que ce soit la délinquance de la jeunesse comme dans Chiens Perdus sans Collier ou le sort du monde ouvrier, en particulier celui de la banlieue parisienne.

En ce demi-siècle, les banlieues du nord et de l’est de Paris sont encore largement industrialisées. Le poids social de la classe ouvrière (terme aujourd’hui évanoui) y est massif, tout autant que la prééminence du Parti communiste qui obtient souvent la moitié des suffrages. Faut-il ajouter que l’influence de l’Eglise dans le monde ouvrier y est réduite à pas grand-chose ?

Pour investir ce qui est devenu une terre de mission, l’Eglise va initier dès 1943 le mouvement des prêtres-ouvriers, hommes distingués par le sacrement de l’ordination et travaillant comme des salariés ordinaires dans des usines, pour y porter à nouveau le message de l’Evangile. Le mouvement connaîtra des hauts et des bas, interdit par le Vatican en 1954 après qu’il se soit avéré que les prêtres travailleurs subissaient trop l’influence communiste déclarée « intrinsèquement perverse » par bulle pontificale. Il ne sera rétabli qu’en 1965, après Vatican II. Aujourd’hui ne demeure qu’une poignée de prêtres-ouvriers.

C’est donc à Sagny, banlieue synthèse, quelque part entre Bobigny et Champigny que se déroule l’histoire chaotique de Pierre, prêtre et ouvrier, héros du roman Les saints vont en enfer (1952). Pierre connaît la classe ouvrière, il y est né, au cœur même de ce qui en est un des symboles : les mineurs du nord où son enfance a été rythmée par les drames des coups de grisou.

Pourtant il va très vite vivre les contradictions du prêtre et de l’ouvrier. Oui, il est ouvrier, il vit au milieu du monde difficile de la rue Zola, de ses familles sous logées, en proie aux maladies des taudis, des gosses battus par des pères alcooliques, des femmes sans hommes qui font ce qu’elles peuvent pour élever des enfants sans avenir. Mais il est également prêtre, un prêtre qui dit la messe à laquelle il s’efforce de faire venir quelques ouvriers, d’abord sceptiques. Son engagement intrigue à défaut de convaincre, et, surtout, il annonce la « bonne nouvelle » de l’amour divin, de la résurrection et de la vie éternelle. Comment choisir entre le prolétariat, ses combats pour une autre société, fatalement conflictuels et l’amour des autres, y compris les flics et les patrons ?

Cette contradiction sera fatale à Bernard. L’autre prêtre-ouvrier qui l’accompagnait le quitte pour rejoindre la vie conventuelle qui lui convient mieux. Pierre reste seul pour assumer ce qu’il est impossible d’assumer.

Entre Luis, le vieil anar espagnol exclu du PC pour indiscipline, Henri, le militant PC dont on ne sait pas si c’est lui qui se rapproche du Christ ou Pierre de Karl Marx, Etienne, le gamin battu, et les vaincus de la vie qui viennent chercher une aide rue Zola, Pierre ne sait plus à quel port se rattacher. Il ira chercher un appui auprès du vieux curé de Sagny dont les rares paroissiens n’appartiennent pas au monde ouvrier, un brave homme qui n’est pas caricaturé, ce qui serait facile… Mais que faire face à la réalité d’une banlieue du département de la Seine ?

Pourquoi a-t-on quelquefois le sentiment d’être dans un roman catholique ? Ce n’est pas qu’un roman parlant de religion le soit forcément, mais souvent, (le plus souvent ?) le prêche semble être là pour rappeler l’unique figure du Dieu fait homme et vivant au milieu des réprouvés, un ton trop proche du catéchisme pour ne pas soulever la méfiance du lecteur.

Pourtant, il y a un moment où Cesbron se rapproche de Bernanos, du Bernanos de Sous le soleil de Satan. L’enfant Etienne a été battu une fois de trop par son père (y compris à coups de crucifix !) qui a perdu sa place à l’usine après l’échec d’une grève suivie de manifestations violentes où le vieux Luis a perdu la vie. Etienne est à l’hôpital où son sort apparait scellé aux religieuses qui le veillent. Pierre reste seul et il a des paroles d’abandon, il s’adresse à Dieu : « Pas que vous me fassiez mourir, cela me ferait trop plaisir en ce moment vous le savez bien ! Mais tout ce que j’ai essayé de faire à Sagny, retirez-le-moi et qu’Etienne vive ! Il faut que cela soit fait, bien sûr ! mais un autre le fera à ma place, aussi bien que moi… »

Etienne va vivre, est-ce un miracle ? Cela y ressemble mais l’œuvre de Pierre à Sagny est terminée, le nouvel archevêque, un homme de bonne volonté, loin lui aussi de la caricature, le lui fera savoir: Pierre est allé trop loin dans le compagnonnage avec Henri, le communiste. C’est vers la mine, de retour au pays natal, que Pierre ira désormais.

Le succès du livre a tenu à l’évocation, alors nouvelle, des tremblements qui agitaient une Eglise beaucoup plus puissante qu’aujourd’hui. C’était une approche venue de quelqu’un qui avait reçu l’éducation traditionnelle d’avant le concile, et qui allait voir comment se passait la vie, loin des paroisses du Paris aisé : Cesbron parlait d’un monde nouveau. Son oubli tient sans doute à ce que ce monde a disparu à son tour et que ses interrogations ne sont plus vraiment les nôtres.

Un jour lointain de 1966, j’ai croisé la route de Cesbron, un après-midi où il dédicaçait des ouvrages dans une petite librairie de la gare Saint-Lazare ; il avait écrit un mot à mon intention sur un autre de ses romans Notre Prison est un Royaume et nous avions parlé de l’École Fénelon où il avait été élève trente-cinq ans avant moi et aussi du Lycée Condorcet ; j’ai malheureusement perdu depuis ce livre de poche ce que je regrette vivement.