Manga : depuis janvier, le piratage en forte augmentation

La dynamique de ventes de manga, entamée en 2020, s'était confirmée durant l'année 2021 : au Japon, la croissance du secteur manga et magazines imprimés et versions numériques 2021 est de 10,3 %. En France, le Pass Culture a également joué son rôle : en 2020, 50% des ventes de livres sur le Pass sont des manga. Selon GfK, pour l'ensemble du 9e art, ces derniers représentent plus d’un ouvrage vendu sur deux. Une véritable expansion, donc, qui se retrouve également dans les chiffres de téléchargement.

La société MUSO, qui fournit chaque mois les données autour de la demande mondiale de piratage, alerte : ce dernier est en forte hausse, particulièrement dans l'édition. Au cours du premier trimestre 2022, l'affluence sur les sites pirates a augmenté de plus de 29 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente 52.5 milliards de visites.

Près de 48% sont liées à des contenus télévisés, 12% au cinéma, et 7% pour la musique. Mais la catégorie « édition » se distingue : 27% des visites de sites pirates sont relatives aux ebooks, manga, livres éducatifs, magazines et journaux. Au total, par rapport au premier trimestre 2021, la catégorie « édition » a connu 58.5% d'augmentation de trafic.

Augmentation des visites de sites pirates (Trimestre 1 2022 - Trimestre 1 2021)

Selon MUSO, cette croissance serait largement liée à l'expansion des manga, en témoigne le site spécialisé manganato.com, qui propose une lecture gratuite de planches numérisées. Tous sites confondus, le manga représenterait 18,3 % de tout le trafic mesuré au premier trimestre 2022, contre 12,4 % au premier trimestre 2021.

Déjà, en 2021, le succès mondial du genre avait, sans surprise, entraîné celui du piratage : selon le label ABJ (Authorized Books of Japan), les trois sites les plus utilisés pour le piratage de manga totalisaient, en octobre, 326 millions de visites.

Part en pourcentage des visites sur des sites pirates, janvier 2020 - mars 2022 (Muso.com)

Selon Muso, « l'augmentation continue et marquée des visites de piratage est une lecture alarmante pour les industries du divertissement ». La société craint même une régularité, voire une augmentation du trafic dans les mois et les années à venir : « [on] s'attend à ce que cette tendance se poursuive, en particulier dans le climat actuel de guerre des abonnements pour les plateformes de SVoD, combiné au contexte économique et à la croissance rapide de l'inflation mondiale ». Les Etats-Unis sont d'ailleurs cités comme le plus grand hébergeur du trafic pirate, avec 5.7 milliards de visites au premier trimestre, contre 1.7 milliard pour la France.

Face au piratage, les éditeurs de manga se sont d'ailleurs engagés en justice : au début de l'année, le groupe CODA (Content Overseas Distribution Association) était sur le point de créer une très importante association visant à mettre fin au piratage et à la distribution illégale en ligne des manga, anime et autres contenus protégés par le droit d'auteur. Elle rassemblerait notamment les géants du manga et de l’anime Shueisha, Kodansha ou encore Toei.

En décembre dernier, c'était la mangaka Maki Murakami, auteure de Gravitation, qui avait attaqué plusieurs sites pirates basés aux Etats-Unis.

