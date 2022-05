La BnF fait une place pour les archives de Maurice Genevoix

Le YIVO Institute of Jewish Research se veut être le grand dépositaire de la culture ashkénaze d'Europe de l'Est. Créée à Wilno (l'actuelle ville de Vilnius, alors en Pologne) dans les années 1920, l'institution déménage définitivement à New York dès les années 1940, poussée par la guerre. Riches de 400.000 volumes dans toutes les langues européennes, les archives et sa bibliothèque de recherche représentent ainsi la plus grande et la plus complète collection de documents sur la civilisation juive d'Europe de l'Est dans le monde. Et après plusieurs années de travail, l'accès à ces documents se trouve considérablement facilité.