Le premier livre sur le vin écrit en français vieillira aux États-Unis

Premier livre connu à traiter du vin publié en français, Le débat entre le vin et l’eaue a été écrit par Pierre Jamec. L’édition obtenue par la bibliothèque a été imprimée vers 1515. Elle a, par la suite, été reliée par Antoine Bauzonnet, l’un des grands relieurs français du début du XIXe siècle. C’est le seul exemplaire connu de cette impression.

Entre poèmes et fables de l’époque classique, ces deux formes se côtoient dans le livre pour définir et dicter comment les gens devraient vivre, mais surtout ce qu’ils devraient boire. Le texte est d’abord apparu en grec et était très populaire chez les Goliards, ces érudits médiévaux qui fréquentaient les tavernes.

Le débat du vin et de l’eaue est apparu pour la première fois sous le nom de Denudata Veritae au XIIe siècle. La version française de du texte date du XIVe voir début XVe siècle. La rareté de l’ouvrage tient en partie au caractère éphémère de l’objet livre et à sa circulation dans la culture populaire de l’époque.

Le livre faisait partie d’une tradition orale dont il ne reste plus grand-chose de nos jours. Le Débat du vin et de l’eaue donne ainsi un rare aperçu de la façon dont le vin et l’eau étaient perçus dans la vie, mais aussi dans la culture du début de la renaissance française, explique la bibliothèque sur son site.

Le livre n’est pas le document le plus ancien à intégrer la bibliothèque sur le vin. Ce titre revient à un bifolium [double page, NdR] du XIIe siècle provenant de la bibliothèque du marchand de vin, écrivain et bibliophile André Simon. Le premier article imprimé sur le vin dans la collection de livres rares est le texte d’une plainte imprimée en 1500 au nom de la ville de Nuremberg, contre un fonctionnaire de Brandebourg qui prélevait une taxe sur le vin sur les expéditions pour la ville.

Avant l’arrivée du Débat du vin et de l’eaue, le premier livre en moyen français de la bibliothèque était Devis sur la Vigne, Vin et Vendanges datant de 1549. À présent, Le Débat du vin et de l’eaue est l'ouvrage en français le plus ancien des collections de la bibliothèque sur le vin et le seul témoin du débat populaire et historique de l'époque.

Crédits photo : Bibliothèque UC Davis/Archives et collections spéciales/ Twitter