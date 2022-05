Sur Bing aussi, l'édition traque les pirates de livres

Dans le domaine de la lutte contre le piratage, le retrait des adresses web des moteurs de recherche s'avère un bon point de départ, pour les ayants droit, afin de limiter les accès à des œuvres illégalement mises à disposition des internautes. Google, en raison des usages, concentre l'attention, mais d'autres moteurs de recherche font l'objet d'une surveillance.

Bing, l'alternative proposée par Microsoft, reçoit ainsi une certaine quantité de demandes de retraits d'URL de ses résultats de recherche : un peu plus de 144 millions d'adresses ont été pointées du doigt en 2021, indique TorrentFreak, citant les rapports de Microsoft pour l'année 2021.

142,8 millions d'adresses web ont été effectivement retirées des résultats du moteur de recherche Bing, après vérification, indiquent les rapports, pour infraction au droit d'auteur. Ces retraits s'observent donc dans les résultats du moteur de Microsoft, mais aussi au sein de moteurs tiers, qui utilisent les services de la multinationale : DuckDuckGo, Yahoo, Qwant ou encore Ecosia, rappelle TorrentFreak.

Parmi les organisations à l'origine des demandes de retrait, signalons Attributor et Attributor Corporation, deux entités qui appartiennent à la même société, Digimarc, bien connue dans le domaine de la lutte contre le piratage pour ses solutions de protection proposées aux ayants droit. Attributor a signalé plus de 1,2 million d'adresses web au cours du second semestre.

BookDefender, qui a signalé quelque 300.000 URL, se présente directement comme un service pensé pour les auteurs de livres, afin de protéger les versions numériques des œuvres : il vise clairement, dans sa communication, les auteurs autopubliés, « présents sur Kindle Unlimited, mais fatigués de voir leurs livres apparaitre sur des sites web pirates ».

Remove Your Media, pour sa part, est une des sociétés à la pointe sur le manga, peut-être un peu trop, même : au cours du premier semestre, elle a signalé 50 millions d'URL à Bing, puis 46.000 seulement au second semestre... On peut également noter la présence de la Publishers Association dans la liste des organisations à l'origine des signalements, avec un peu plus de 8000 URL pointées du doigt.

Pour les ayants droit, la liste du second semestre de Bing affiche principalement des groupes de production audiovisuels et autres multinationales du divertissement. Hachette Livre y apparait, avec près de 170.000 URL signalées, devant Simon & Schuster, avec 148.000 URL.

Enfin, pour les noms de domaine, plusieurs sites spécialisés proposant des versions piratées de manga dominent le classement annuel de Bing, notamment Mangapark, Mangafox, Ninemanga ou encore Scansmangas et Rawmanga.

Photographie : illustration, Descrier, CC BY 2.0