Une ancienne élève reprend la centenaire Librairie juridique 

Elle a, selon l'agence Occitanie Livre et Lecture, « une devanture à la calligraphie soignée d’une page d’écolier ». D'une surface de 38m², la librairie, qui se spécialise en droit et science politique en 1985, a fourni plusieurs générations d'étudiants et de professeurs en codes et manuels juridiques.

Tenu pendant plus de vingt ans par Brigitte Marty, le petit commerce situé au 40, rue de l'Université a récemment changé de direction. Et la nouvelle propriétaire n'est autre que Bérénice Weil, diplômée d'un Master en droit de l'environnement. Associée à un autre juriste, Séraphim Herbillon, la jeune femme permet aujourd'hui à la librairie de perdurer, et de continuer à fournir aux élèves les ressources dont ils ont besoin.

« Je connaissais la faculté, les professeurs, le quartier, la librairie… Je voulais m’investir dans quelque chose qui a trait au droit. J’avais envie d’avoir mon entreprise, mon commerce. Et l’idée de travailler au milieu des livres m’a beaucoup plu », explique-t-elle à 20minutes. Avant cela, la jeune femme avait beaucoup voyagé : Guyane, Mexique ... Elle devient même travel planner (organisatrice de voyages). Mais la pandémie stoppe tout.

Revenue dans la préfecture de l'Hérault, elle apprend alors le départ de la propriétaire de la librairie. Avec le risque de voir cette institution, très prisée par les juristes pour ses remises et ses conseils judicieux, devenir un autre commerce. Elle s'engage alors dans l'aventure, s'associant avec Séraphim Herbillon, afin de perpétuer l'histoire de cette librairie à la jolie devanture.

Les « plus » de cette boutique authentique ? Les connaissances des deux libraires, tous deux juristes, mais aussi la possibilité de feuilleter les ouvrages. « Les étudiants passent parfois dix, voire quinze minutes à faire un choix entre plusieurs », explique-t-elle. Un véritable pied de nez à Amazon et aux livres numériques, très difficiles à exploiter dans le cadre d'études de droit.

« Les Codes, c’est un outil de travail pour un juriste. Comme le marteau pour un ouvrier. L’avoir en papier, c’est beaucoup mieux », renchérit Séraphim Herbillon. L'objectif, donc : informatiser la librairie, tout en gardant son côté ancien, très prisé par ses clients. « Je serais restée jusqu’à ce qu’elle soit vendue en tant que librairie ! » assure l'ancienne propriétaire Brigitte Marty, témoignage d'un métier passion jusqu'à sa retraite.

Bérénice Weil, qui a annoncé la nouvelle sur Twitter, a fait des heureux parmi les clients, actuels ou anciens. « Merci de reprendre le flambeau, et de pérenniser cette librairie qui a toujours été un passage obligé » se réjouit le fiscaliste Rodrigue Ossi. « Avec Bérénice Weil, la librairie juridique est en d’excellentes mains, pour notre grand bonheur. » a renchéri le maire de Montpellier, Michaël Delafosse.

Selon l'agence Occitanie Livre & Lecture, une remise de 5% est faite aux étudiants qui la connaissent bien, et l’apprécient autant que leurs professeurs.

Crédits : Mappy / Brigitte Marty