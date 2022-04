Des liseuses à écran couleur et pliable, pour bientôt

Plusieurs nouveautés permettent à E Ink de prétendre que leur innovation pour liseuse constitue un véritable saut qualitatif, dans un marché dominé par les écrans noir et blanc, faute d'écrans couleurs de qualité. Cette nouvelle génération permettra d'abord de profiter d'une gamme complète de couleurs à chaque pixel, grâce à un système d'encre à quatre particules : cyan, magenta, jaune et blanc, à l'instar de la technologie LCD.

La fin des temps de latence excessifs



Apport le plus significatif : la durée de chargement des pages a été significativement améliorée. Avec la technologie Gallery 3, le temps de mise à jour noir et blanc passe à 350 millisecondes (ms), le mode couleur rapide à 500 ms, le mode couleur standard à 750-1.000 ms, et la meilleure couleur est obtenue à 1.5 secondes. Il s'agit d'une évolution substantielle par rapport aux premiers modèles d'E Ink : ils affichaient un temps de mise à jour noir et blanc de deux secondes et de près de dix secondes pour la couleur...

La résolution monte également à 300 ppi, contre 150 ppi pour la l'ancienne solution, avec une température de la machine qui sera maintenu au niveau de celle des liseuses traditionnelles. E Ink Gallery 3 sera également équipé d'une nouvelle lampe frontale, dite ComfortGaze, offrant une visualisation sans danger pour les yeux grâce à sa lumière bleue.

« E Ink est très heureux d'annoncer cette percée significative avec E Ink Gallery 3 », a déclaré Johnson Lee, PDG de l'entreprise, dans un communiqué. « Nous avons investi plus de 100 millions de dollars en ressources et en budget de R&D pour améliorer chaque aspect de cette technologie. Notre équipe à travers le monde a travaillé sans relâche au cours des dernières années et a créé un produit dont nous pouvons tous être fiers », conclut-il.

Le E Ink Gallery 3 sera présenté au salon Touch Taiwan 2022, qui se tiendra du 27 au 29 avril, et à la convention de San José pour la semaine de l’affichage, du 10 au 12 mai. Les curieux, journalistes et visiteurs découvriront également des versions pliables et enroulables de ce nouvel écran.

Crédits : E Link