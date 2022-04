Japan Expo de retour en 2022, du 14 au 17 juillet

Depuis Japan Expo Sud, en mars 2020, aucun événement physique lié à Japan Expo n'avait eu lieu, en raison de la situation sanitaire. La société Sefa Event, qui organise l'événement, indiquait d'ailleurs avoir reçu « un certain nombre d’aides de l’État (activité partielle et fonds de solidarité) » et bénéficié d’un Prêt Garanti par l’État pour assurer sa survie.

Les organisateurs annoncent près de 80 invités pour cette édition du retour, dont certains venus de l'international. Parmi les premiers noms, citons le coréalisateur et scénariste Toshinari Shinohe, les producteurs Michihiko Suwa et Uko Oshia ainsi que le danseur Bang, présents en conférence et dédicaces pour parler du film Kamiarizuki no Kodomo, L’Enfant du mois de Kamiari en français, diffusé depuis février 2022 sur Netflix.

Brigitte Lecordier, doubleuse mythique de l'animation japonaise traduite en français, sera aussi présente à Japan Expo, aux côtés de Hiroshi Matsuyama, PDG du studio de développement CyberConnect2, de cosplayers et de musiciens. Pour l'instant, en littérature comme en manga, aucun nom n'a été dévoilé.

Le mangaka Tsukasa Hōjō, créateur de Nicky Larson, entre autres, a décalé sa venue en 2023...

Rappelons que l'État a institué, en mars dernier, une aide aux exposants du salon Japan Expo, « égale à 50 % des coûts supportés pour la location de surfaces d'exposition et les frais d'inscription, dans la limite de 12 500 € HT par entreprise bénéficiaire et de 1 300 000 € HT par événement ».