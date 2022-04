Décès de “la doyenne des libraires de bande dessinée

Tout commence par une rencontre. En 1956, la route de Nina croise celle de George Coune à Gibraltar. Le passionné de comics US deviendra son mari et le jeune couple rejoint la Belgique. Nina commence alors à s’intéresser à la BD franco-belge et en tombe amoureuse.

De 1964 à 1969, ils vendent ensemble des comics US et des BD d’import-export sur le vieux marché. Sur catalogue et en chambre, ils proposent des illustrés, des affiches de cinéma et bien sûr les première BD cartonnées ou « album » qui naquirent en 1960.

« Le 20 décembre 1970, Nina et George sautent le pas et ouvrent leur mythique boutique au pont du Germoir : The Skull ». Une véritable caverne aux merveilles vient d’ouvrir ses portes remplies de livres, magazines, affiches de cinéma sans oublier les bandes dessinées. S’ensuit en 1971 la création par Coune du magazine Skull.

Illustré par Arnold Vanhofstadt, « l’ouvrage réunit les plumes de Jacques Van Herp, Danny De Laet, Alain Van Passen. André Leborgne, distribue l’ouvrage dans les librairies et met ainsi en place le réseau qui deviendra “DISTRI-BD”, l’indispensable outil de distribution des indépendants. »

En juillet 1976, séparée de George, Nina ouvrira The Skull, 2 chaussée de Waterloo. « Le succès arrive dès l’ouverture et la librairie est toujours là », précise Éric. Ses deux fils l’aident par ailleurs au quotidien. En 2002, Éric créé le festival de la BD à Bruxelles-Capitale et, en 2022, vient de lancer le Collec’t Market Brussels

« Précurseur, elle fait connaître le métier de spécialiste BD. Elle accueillera toujours ses clients avec gentillesse et respect, initiant les jeunes auteurs de BD nouvelles avec bienveillance », ajoute son fils. Et de conclure : « Jusqu’à la fin de sa vie, elle a été une amoureuse de la BD. »

Crédit Photo : The Skull