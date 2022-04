Nouvelle plainte contre Zemmour, pour contestation de crime contre l’humanité

Le livre d'Éric Zemmour paru en septembre 2021, La France n’a pas dit son dernier mot, accompagnant en quelque sorte sa candidature à l'élection présidentielle, lui vaut une nouvelle plainte, cette fois déposée par la Ligue des Droits de l'Homme, qui annonce avoir saisi le procureur de la République.

L'organisation non gouvernementale accuse le polémiste de contestation de crime contre l’humanité et cite une phrase de l'ouvrage : « La déportation en France d’homosexuels en raison de leur orientation sexuelle, comme on dit aujourd’hui, est une légende. »

La LDH estime que ces propos, « par eux-mêmes et du fait de leur diffusion, sont constitutifs du délit de contestation de crime contre l’humanité visé à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée ». Cette dernière condamne, en cas de culpabilité, jusqu'à un an d'emprisonnement et de 45.000 € d'amende l'auteur de cette contestation.

Ces mêmes propos tirés de La France n’a pas dit son dernier mot ont déjà fait l'objet d'une plainte, pour le même motif, en mars 2022, déposée par les associations Inter-LGBT, Stop Homophobie, SOS Homophobie, Mousse, Adheos et Quazar. Les organisations assuraient qu'Éric Zemmour avait ainsi « falsifié l'histoire pour justifier ses positions homophobes ».

Le retour d'une polémique

Cette question de la déportation visant les personnes homosexuelles avait déjà fait l'objet d'une polémique en 2012, lancée par Christian Vanneste, à l'époque député (UMP) de la dixième circonscription du Nord, qui l'avait qualifiée de... « légende » dans un entretien. Dans son livre, Zemmour fait d'ailleurs ouvertement référence aux propos de Vanneste, en soutenant ce dernier.

Poursuivi pour « complicité de provocation à la haine envers les homosexuels », Christian Vanneste avait été relaxé en 2014, mais de nombreuses personnalités, y compris au sein de l'UMP, avaient condamné ses propos.

Dans un article de 2012, suite aux propos de Vanneste, Le Figaro rappelait, en citant la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, que 62 personnes, au moins, ont été arrêtées sur le sol français au motif du paragraphe 175 du Code pénal allemand, criminalisant les relations sexuelles entre hommes. 22 d'entre eux ont été arrêtés dans les territoires français annexés par l'Allemagne.

Parmi eux, 26 sont envoyées dans un camp de concentration. 32 homosexuels français furent aussi arrêtés en Allemagne. Deux d'entre eux meurent dans des camps. Les historiens et chercheurs soulignent aujourd'hui que la documentation sur la répression de l'homosexualité chez les femmes est bien plus rare, puisqu'elle n'était pas officiellement criminalisée. Il est aussi fréquent que des personnes déportées pour d'autres motifs aient été homosexuelles.

Multicondamné, Éric Zemmour a notamment été reconnu coupable de provocation à la discrimination raciale, provocation à la haine religieuse envers les musulmans et, dernièrement, de contrefaçon et d'atteinte au droit moral.

Le livre d'Éric Zemmour, La France n’a pas dit son dernier mot, s'est vendu à plus de 290.000 exemplaires depuis sa parution (données Edistat). Nous avons tenté de joindre la LDH et le service de communication d'Éric Zemmour pour obtenir plus d'informations.

Photographie : illustration, Jeanne Menjoulet, CC BY 2.0