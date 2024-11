S’immerger dans la peau de ses personnages de fiction favoris

Pour combler les désirs des enfants, lorsqu’un livre, ou une série d’ouvrages fonctionne très bien, on voit vite arriver une déclinaison en costumes, draps de lit, vêtements, et la liste est sans fin. Les plus jeunes peuvent ainsi prendre plaisir à vivre au sein de l’univers qui les a tant fait rêver le temps de leur lecture. Mais, il ne faut pas croire que cette pratique ne touche que les enfants.

Ainsi, quand on s’approche des amateurs de manga, on peut très vite rencontrer de singuliers êtres humains, les adeptes du cosplay. La démarche semble n’avoir aucune limite, et l’on aperçoit très souvent dans les salons qui sont dédiés à cette pratique un défilé de personnages aussi réalistes que fantaisistes les uns que les autres, selon le point de vue que l'on choisit d'adopter.

Revêtir les habits de ses héros préférés

Fondé aux Etats-Unis en 1970, plus précisément à San Diego, le Diego Comic-Con International, également connu sous le nom de Comic-Con International était originellement destiné aux comics. Mais, progressivement, ce type de manifestation, qui a essaimé un peu partout à travers le monde, a fini par réunir toutes les formes de créations apparentées à la bande dessinée, si bien qu’on y retrouve aujourd’hui aussi bien des héros de l’univers Marvel ou DC Comics que d’autres renvoyant au monde du manga.

Sur Internet, il est possible à présent de retrouver des ensembles de costumes déjà conçus et parfaitement identifiables, avec une belle qualité de réalisation. Aux côtés des fournitures de déguisements pour les fêtes de remise des diplômes, incontournables aux Etats-Unis et au Canada, on trouve des panoplies de Hulk, de Captain America, ou encore de Iron Man. Le choix est presque infini.

Mais les vrais adeptes du cosplay vont parfois bien plus loin dans la démarche, et s’amusent à créer eux-mêmes leurs costumes en choisissant des matériaux de haute qualité, tout en mettant à profit des talents de couturier ou de couturière en herbe. Les coiffures et les chapeaux sont incontournables en la matière, et c’est à qui arborera le couvre-chef le plus singulier tout en étant le plus fidèle à l’univers d’inspiration. C’est un monde qui prend plaisir à rendre réel ce qui vient de l’imagination des auteurs.

S'immerger dans l'univers virtuel de ses héros

Une autre pratique, pour mieux entrer en contact avec les personnages qui bercent notre imaginaire, est celle des jeux vidéo. En effet, de nombreuses déclinaisons d'oeuvre littéraires sont proposées, et rencontrent un très grand succès. Ces adaptations ne se contentent pas de transposer des histoires classiques : elles réinventent des récits et enrichissent les personnages, tout en ajoutant des éléments de gameplay qui donnent aux joueurs une influence directe sur l’évolution de l'intrigue.

Parmi les exemples les plus connus, Sherlock Holmes se distingue avec plusieurs adaptations en jeux vidéo, dont la série Sherlock Holmes développée par Frogwares. Ici, le célèbre détective de Conan Doyle mène des enquêtes dans des environnements détaillés, où les joueurs doivent récolter des indices, résoudre des énigmes et déduire la vérité. Ces jeux offrent une immersion unique dans l’esprit logique et analytique de Holmes, donnant l'impression de participer activement à ses enquêtes. Le succès de ces personnages est tel qu'il vient parfois alimenter les scénographies que l'on retrouve dans des casinos en ligne à travers des sélections qui proposent un bonus de casino sans dépôt ou d'autres qui font la part belle aux héros de jeux vidéo.

Autre figure littéraire incontournable, Geralt de Riv, héros de la saga The Witcher d'Andrzej Sapkowski, connaît une seconde vie grâce aux jeux vidéo. The Witcher 3 : Wild Hunt, développé par CD Projekt, a acquis une renommée mondiale et est salué pour son scénario profond, ses personnages complexes, et l'univers richement détaillé qui reprend les éléments du folklore européen. Cette adaptation donne vie aux dilemmes moraux de Geralt et enrichit le personnage en permettant aux joueurs d'influencer ses choix, ses relations et ses combats contre des créatures surnaturelles.

Enfin, Dante's Inferno de Visceral Games transpose le poème épique de Dante Alighieri en un jeu d’action intense, où Dante, transformé en guerrier, descend en enfer pour sauver Béatrice. Bien que cette version prenne de grandes libertés par rapport au texte original, elle rend hommage à la vision dantesque de l'enfer en transformant ses cercles en niveaux de jeu, chacun peuplé de créatures infernales inspirées de la littérature médiévale. Pour les curieux de l'oeuvre originale, on peut la retrouver au format audio décliné en trente-trois langues.

Le cosplay, un univers aux facette multiples

Pour aller plus loin dans la découverte des pratiques du cosplay, on peut s’en référer à l’incontournable Abécédaire du cosplay de Popette, publié aux éditions Glénat (128 pages, 15,90 €). Cette petite encyclopédie nous fait pénétrer à l’intérieur du monde des cosplayeurs, tout en décryptant les origines de cette pratique dont le nom résulte d’un mot-valise constitué de « costume » et « playing ». Quelques photos font prendre conscience de la beauté particulière de cette pratique.

Quant aux amateurs de la série Game of Thrones, inspirée des ouvrages de George R. R. Martin, s’ils rêvent de revêtir un jour les costumes des acteurs, ils pourront toujours se référer au bel ouvrage qui leur est consacré (328 pages, 69,95 €), signé Michele Clapton. Intitulé sobrement Game of Thrones – Les costumes, ce beau livre grand format est à offrir à tous les fans de la série. On y découvre les dessous des quelques 3 000 costumes et 4 000 accessoires que l’on retrouve à l’écran. Les artistes pourront toujours s’amuser à reproduire ces vêtements pour s’immerger pleinement sur les terres de Westeros et de Essos.

