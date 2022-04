La bibliothèque du Congrès s'offre les manuscrits du dramaturge Neil Simon

L'auteur de Barefoot in the Park (Pieds nus dans le parc) ou de The Odd Couple (Drôle de couple) va bel et bien embellir les immenses collections de la bibliothèque fédérale la plus ancienne du pays.

« Le don des archives de Simon à la bibliothèque nationale est un ajout précieux à notre fonds, qui renforce le statut de notre collection d'arts du spectacle comme l'une des meilleures au monde » explique la bibliothécaire du Congrès, Carla Hayden, au Library Journal. « Il permet également de préserver l'héritage de Simon pour les générations à venir. »

Ce sont des centaines de scripts, de notes et de brouillons de pièces, y compris de premières ébauches manuscrites et de multiples versions de scripts dactylographiés, qui ont fait l'objet d'une donation. Les visiteurs pourront également y retrouver son prix Pulitzer, un Tony Award, des dizaines de carnets personnels, des affiches originales et même... des balles de baseball signées.

Neil Simon Collection

Si la plupart des écrits de Neil Simon sont à Harvard, la veuve du dramaturge, Elaine Joyce Simon, a assuré au Washington Post : « J'espère que le peuple américain partagera une partie de sa créativité et en bénéficiera profondément, de toutes les manières possibles [...]. J'adorerais que quelqu'un puisse écrire et créer comme Neil. »

Une manière, donc, de continuer à faire vivre l'œuvre du producteur, dont les lettres et les aquarelles révèlent un grand sentimental. Généralement traduits en France par les metteurs en scène de ses pièces, tel Yannis Moschos pour Nouvelle page (Chapter Two), ses écrits subsistent tous les jours à Broadway, portés par les acteurs Matthew Broderick et Sarah Jessica Parker, actuellement à l'affiche de Plaza Suite.

La donation, annoncée ce lundi, a fait l'objet d'un événement spécial avec les deux acteurs, le metteur en scène John Benjamin Hickey et Elaine Joyce Simon.

