“J'ai décidé de raconter mon histoire : elle mérite d'être partagée.”

« Le but est d'avoir un stand disruptif. C'est du jamais vu en littérature je pense. » Ces mots sont de Jennifer Godefroy, responsable commerciale de Repères Editions, une toute nouvelle structure. Et effectivement, l'emplacement était bien le seul à proposer une expérience aussi originale.

Autour de l'auteur, outre les ouvrages, plusieurs bornes étaient disposées pour une expérience qui se voulait « immersive. » L'occasion de « découvrir ce qui a inspiré l'auteur dans une vidéo créée pour l'occasion. L'idée, c'est de plonger le lecteur dans l'univers Repères, pour lui donner une vision du contenu du livre », poursuit la responsable commerciale.

Outre le stand, c'est bien l'histoire de la création de cette maison d'édition qui dénote. « À la base, on a lancé une campagne sur Ulule pour financer l'auto-édition du livre (Repères). Et après réflexion, on a décidé de créer une maison à part entière pour avoir plus de visibilité », ajoute Astrid-Aimé, auteur de la première parution de la maison.

Une quête des origines

L'objectif du financement participatif était de 15.000 euros. « Tout s'est joué dans la dernière heure. Sur Ulule, c'est tout ou rien, alors ça a été le très gros stress », nous confie Jennifer Godefroy, présente dans le projet depuis ses débuts.

Avec cette dernière, une petite équipe s'est agrégée autour de l'auteur, souvent bénévolement, pour aider à la création du crowdfunding, la conception de la maquette du livre, ou encore pour établir un plan de financement. « Je me suis occupé de tout le volet administratif, et l'auteur de l'artistique. Ça lui tenait à coeur de personnellement choisir la couverture, de s'investir dans toute la partie créative », ajoute encore la responsable commerciale.

Dans ce récit initiatique en forme de retour aux origines, l'auteur né au Cameroun raconte son histoire : « Je suis arrivé en France à l'âge de 11 ans et j'ai grandi en banlieue parisienne. 11 ans plus tard, en 2018, je suis retourné dans mon pays d'origine pour rencontrer mon père. Cet événement m'a littéralement bouleversé : après trois mois passés avec lui, j'ai décidé de raconter mon histoire qui, je pense, mérite d'être partagée. »

Astrid-Aimé, auteur de Repères, et Jennifer Godefroy, responsable commerciale et presse de Repères Edition. ActuaLitté (CC BY 2.0)

Repères narre le parcours d'un immigré qui découvre notre pays à travers la banlieue parisienne, « loin d'être la France dont on rêve quand on est en Afrique ». Une histoire entre placement en foyer, « le chaos et la violence de la banlieue », et une volonté de s'en sortir par le haut. Son récit se veut un regard aigu sur la société française à travers ses propres expériences de vie. Mais l'auteur entend s'adresser au plus grand nombre, « peu importe les horizons ou origines ».

Fabriquer de beaux livres et français

Quand on lui demande si la création d'une maison d'édition a été difficile, Jennifer Godefroy est formelle : « C'est clairement une sacrée aventure. » Pour l'heure, aucune ligne éditoriale précise ne se dégage du projet Repères Editions, l'équipe de la maison se veut « engagée, citoyenne, collective et éco-responsable ». Dans cette optique de produire mieux, sans perte, et en réduisant l'impact environnemental de la fabrication du livre, le choix s'est porté sur un imprimeur engagé qui dispose de 4 certifications environnementales.

« On souhaite que toutes les impressions soient françaises. C'était d'ailleurs la base de la campagne Ulule. » Et d'ajouter : « Notre projet éditorial a surtout trait au design des produits, leur qualité. Une couverture soft touch, du verni sélectif 3D. Ses caractéristiques resteront pour tous les prochains ouvrages. »

« La ligne éditoriale c'est d'avoir pas mal de choix, mais par contre peu de textes. On ne souhaite concurrencer les grandes maisons et leur nombre élevé de parutions », continue Jennifer Godefroy. « Je pense qu'il ne faut pas tout de suite se comparer. Le but pour l'instant, c'est de faire notre place dans ce milieu. »

Pour la distribution, la structure a d'abord travaillé avec une première librairie, La Malle aux histoires, située à Pantin, puis d'autres ont rejoint l'aventure. Quant à la distribution, « c'est nous qui la gérons pour l'instant en interne. On souhaite en revanche également évoluer de ce côté là. On est un peu Work in progress en tout, c'est le début. »

Les prochaines sorties ?

Astrid Aimé évoque le livre sur lequel il travaille : « Ce sera un thriller qui, je pense, marquera les esprits. Il s'inspire, là encore, de mon parcours. » Repères ne restera donc pas une oeuvre isolée à des fins de témoignage pour ceux qui lisent le livre, et de thérapie libératrice pour celui qui l'écrit.

« Au-delà du récit, j'ai reçu beaucoup de retour sur mes qualités de narration. C'est pourquoi, j'ai décidé de me lancer dans un roman. » L'auteur va d'ailleurs plus loin en projetant déjà une adaptation cinématographique potentielle à son futur texte. La vidéo qui accompagne la sortie de Repères n'était donc qu' un avant-goût de la suite...

Si d'autres auteurs ont déjà pris contact avec la nouvelle maison d'édition pour y être publiés, aucun n'a encore été choisi pour étoffer le catalogue. L'agenda des prochains mois est en cours de préparation.

En attendant, la principale ambition de la nouvelle structure « disruptive » est de « défendre ce premier livre (Repères), de se faire connaître et de continuer à se développer ».

