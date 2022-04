“La plus importante” collection française Batman aux enchères

« Cette collection démarra il y a plus de 30 ans. Au départ, c’était juste un jouet (un bateau bleu) qui a ravivé un souvenir d’enfance », raconte le collectionneur qui cède ses trésors. Par cette dispersion, on découvrira la multitude des produits dérivés ayant décliné l’univers de Batman : des films et séries aux objets mobilier, en passant par des marionnettes et des boîtes à cookies... Sachant que le Dark Crusader est apparu le 17 avril 1915.

Lot 127. Batmobile, Véhicule en tôle lithographiée et plastique, 1972 (Estimation : 500 – 800 €). Millon

Aux côtés des jouets à l'effigie de la chauve-souris, les collectionneurs et passionnés du super-héros s'ébahiront devant les miniatures, costumes, affiches de films, photographies signées et/ou dédicacées, ainsi qu’une soixantaine d’œuvres originales, dessins et encres de Chine sur papier.

Lot 316. Encre signée Neal Adams. Millon

« J’étais connu pour être LE collectionneur du super-héros », explique-t-il encore, avant d'ajouter : « Plus tard, Ebay m’a permis d’acquérir de vieux jouets Batman. J’ai aussi fait de nombreux voyages aux États-Unis, au Japon, en Angleterre et j’ai assisté à plusieurs conventions à New-York, dont une, en juillet 1998, où j’ai pu rencontrer le créateur de Batman, Bob Kane. C’est alors que j’ai obtenu de précieuses dédicaces. »

Lots 299. Photographies dédicacées. Millon

Outre le Batman Alien, citons également, parmi les pièces les plus rares de la vente, la pré-couverture du numéro 19 de Batman Legends of the Dark Knight signée en 1991 par le dessinateur espagnol José Luis Garcia Lopez (entre 2.000 et 3.000 €).

Une encre représentant Batman de la main du dessinateur culte Neal Adams est quant à elle estimée entre 1.000 et 1.500 €, quand une illustration du super-héros réalisée et dédicacée par son créateur Bob Kane en 1979 pourrait se vendre entre 200 et 300 €.

On reste bien loin de la vente de janvier 2021 où un exemplaire quasi parfait du premier numéro de la revue Batman s'était vendu aux Etats-Unis pour 2,2 millions $. Un record pour une BD du Chevalier noir.

La couverture du magazine Life paru le 11 mars 1966, signée et dédicacée par Adam West. (Estimation :50 – 60 €). Millon

Le justicier de Gotham apparait pour la première fois dans le 27e numéro de Detective Comics, un an après la naissance de Superman. Devant le succès du nouveau personnage, le super-héros aura droit à sa propre revue en 1940, dont la couverture du premier numéro est signée par Bob Kane et Jerry Robinson.

La vente se déroulera le jeudi 19 mai 2022, 3 rue Rossini à Paris à partir de 13H. Une exposition publique précédera la vente les 17 mai et 18 mai, de 11h à 18h.

Crédits : Millon