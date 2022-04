Une encyclopédie du XIXe siècle remise à la page

De l’art à la zoologie, Johan George Heck avait travaillé à une édition de langue anglaise dès les premiers temps de son entreprise — alors que son œuvre en allemand n’était pas encore achevée. Dans une traduction et une édition de Spencer Fullerton Baird, l’Iconographic Encyclopaedia of Science, Literature, and Art parut entre 1851 et 1852.

À cette époque, Baird travaillait comme assistant du premier secrétaire de la Smithsonian Library de Washington — Joseph Henry.

Le travail de traduction fut colossal, de même que la réindexation de la table des matières, pour apporter plus de clarté aux recherches. Baird espérait ainsi fournir un outil dont les entrées étaient de qualité, mais la navigation fastidieuse. Au menu, les mathématiques, l’astronomie, la géologie, la botanique, la zoologie, l’histoire, l’ethnologie, les sciences militaires, l’architecture, la mythologie et les beaux-arts… Une encyclopédie, en somme.

Aujourd’hui, la Smithsonian Library remet l’ouvrage au goût du jour, accompagnant la numérisation du document de multiples éléments de contexte. D’abord, parce que l’établissement dispose de deux versions complètes de la première édition de l’encyclopédie. Ensuite, un troisième exemplaire fut offert à l’établissement — et se trouve accessible dans sa version numérique depuis quelques années.

Enfin, en s’appuyant sur Internet Archive, Nicholas Rougeux a transformé les pages statiques de la version du XIXe en une ressource interactive. Les quatre volumes peuvent dès lors être parcourus dans une approche plus simple, et procéder à une recherche nettement plus simple. L’outil est disponible à cette adresse.

crédits : Smithsonian Library