La Fondation Bettencourt Schueller renouvelle son soutien à la Villa Kujoyama

Construite en 1992 par l’architecte Kunio Kato sur la montagne d’Higashiyama à Kyoto, la Villa Kujoyama est aujourd’hui l’une des plus prestigieuses résidences artistiques que la France administre à l’étranger. Elle a su s’affirmer comme un outil d'influence de la présence française au Japon en devenant un symbole des échanges féconds entre les deux pays.

Depuis 30 ans, elle accueille en résidence d’artistes, créatrices et créateurs souhaitant développer un projet en lien avec le Japon, dans les champs les plus variés de la création contemporaine, des métiers d’art à la création numérique.

C’est en 2014 que la Fondation Bettencourt Schueller a choisi de s’engager aux côtés de l’Institut français pour soutenir ce lieu d’échanges et de création. Le mécénat au bénéfice de la Villa Kujoyama avait notamment permis, lors de sa réouverture après deux ans de travaux, d’élargir le programme de résidences aux métiers d’art et aux duos franco-japonais.

Avec l’aide de la Fondation, un accompagnement des résidents avant/pendant et après les résidences a également pu être mis en place, véritable signature de la Villa Kujoyama. Depuis, la Fondation Bettencourt Schueller n’a cessé de renouveler sa confiance ainsi que son engagement en faveur des métiers d’art et plus largement de la création en accompagnant le fonctionnement et le développement des activités de la Villa Kujoyama ainsi que la seconde phase de travaux de la Villa.

Dans la continuité des précédentes conventions, les objectifs seront, notamment, d’accroitre le prestige de la Villa Kujoyama en France, au Japon et à l’étranger, d’encourager l’excellence des métiers d’art et de renforcer les synergies entre la Villa Kujoyama et la Villa Albertine, nouveau programme de résidence de la France aux États-Unis.

L’année 2022 marque par ailleurs le trentième anniversaire de la création de la Villa Kujoyama.

En 2022, dans le domaine de la littérature, Boris Bergmann est en résidence pour réaliser la biographie poétique de l'auteur-compositeur japonais Hosono Haruomi.

