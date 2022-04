Les Puces Typo reviennent à Bagnolet

Proposées par le Campus Fonderie de l’Image, CFA des métiers du design graphique, du numérique et de la communication située à Bagnolet, les Puces Typo réunissent chaque année des centaines de professionnels de la création graphique et de l’image.

Salon français dédié à la typographie, il accueillera en cette 12ème édition une quarantaine d’exposants et proposera de nombreux événements (animations, conférences, signatures de livres, formation…). Une vente aux enchères de NFTs sera également réalisée, créé à partir de la police de caractère d’une œuvre produite pour l’occasion par les artistes d’art urbain Lek et Sowat.

Les Puces Typo réuniront cette fois encore près d’une quarantaine d’exposants invités à montrer leurs travaux, vendre et échanger. Ventes d’affiches et d’éditions indépendantes, animations, conférences, innovations typographiques et performance artistique, l’objectif de cet événement phare du Campus sera de réunir des experts de la typographie et permettra aussi de créer des ponts avec les différents arts : street art, poésie, design...

Artistes en résidence à la Villa Médicis en 2015 et 2016, Lek et Sowat travaillent la lettre depuis le début et ont créé une police de caractère, notamment utilisée par le Centre Pompidou et Agnès b. Ils interviendront dans le cadre de cette 12ème édition des Puces Typo sur un espace de 10x3 mètres et réaliseront en exclusivité une performance durant les deux jours précédant l’événement (les 19 et 20 mai). Des NFTs (jetons non fongibles) seront créés à partir de la typographie et mis aux enchères début mai et il s’agira des premiers NFTs du Campus Fonderie de l’Image et de Lek et Sowat.

Avec un statut associatif et un ancrage territorial fort en Seine-Saint-Denis, le Campus Fonderie de l’Image s’engage depuis plus de 30 ans pour l’insertion professionnelle et l’inclusion. Avec chaque année plus de 600 étudiants en alternance, le Campus Fonderie de l’Image est un vivier de jeunes talents exerçant dans des domaines multiples : design graphique, motion design, communication digitale, développement web et UX design.

En plus de ses formations, l’école organise des événements annuels reconnus dans le milieu de l’illustration et du design graphique (Les Puces de l’Illu mais aussi les Puces Typo ou encore le Colloque international de typographie).