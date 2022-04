Chantal Thomas, lauréate 2022 du prix Marguerite Yourcenar

Romancière, essayiste, dramaturge, c’est toujours avec un mélange de liberté et d’érudition que Chantal Thomas a, depuis plus de quarante ans, bâti ses livres qui vont de l’essai au roman et à des récits de plus en plus autobiographiques.

Le jury 2022, présidé par Isabelle Jarry, est composé de Laura Alcoba, Arno Bertina, Catherine Clément,

Colette Fellous, Simonetta Greggio, Nedim Gürsel, Ivan Jablonka, Bertrand Leclair et Pascal Ory, de

l’Académie française.

C’est la ville de Toulouse qui accueillera dorénavant la remise du Prix Marguerite Yourcenar au sein du festival international de littérature Le Marathon des Mots. Première manifestation littéraire d’Occitanie, le festival est reconnu pour le foisonnement et l’inventivité de sa programmation qui réunit une centaine d’écrivaines et écrivains.

Créé en 2015, le Prix Marguerite Yourcenar dont le palmarès égrène les grands noms de la littératurefrançaise (Pierre Michon, Hélène Cixous, Annie Ernaux, Jean Echenoz, Pascal Quignard, MarieNdiaye, Pierre Bayard) y a tout naturellement trouvé sa place. Doté de 8000 €, il sera remis à Chantal Thomas le 26 juin.

Marguerite Yourcenar a été la première femme à être élue à l’Académie française le 6 mars 1980 et à rejoindre les « Immortels ». Les membres du jury du Prix Marguerite Yourcenar se réjouissent que leur lauréate Chantal Thomas célèbre à son tour son entrée à l'Académie française le 16 juin prochain, sous la Coupole.

Chantal Thomas, romancière et essayiste, universitaire spécialiste du siècle des Lumières, et en particulier de Sade et Casanova, a été révélée au grand public en 2002 avec Les Adieux à la Reine (prix Femina), adapté au cinéma par Benoît Jacquot.

L’échange des princesses (Seuil, 2013), porté à l’écran par Marc Dugain, a également connu un grand succès. Elle a depuis publié Pour Roland Barthes (2015), Souvenirs de la marée basse (2017), East Village Blues (2019), Café Vivre (2020), De sable et de neige (2021).

Son œuvre est traduite dans de nombreux pays. Son prochain roman, Journal de nage (Le Seuil), sort en librairie le 13 mai 2022.

Crédit : G.Garitan, CC BY SA 4.0