Deezer et Média Participations : une ambition “partager des oeuvres

Entre Deezer, service de streaming musical, podcast et audiolivre, et un groupe éditorial, la rencontre semblerait fortuite. Mais Media Participations a déjà une certaine expérience du streaming : izneo, outil de lecture de BD numérique (ainsi que distributeur et cyberlibrairie) le démontre. Depuis janvier 2019, une autre corde s’est ajoutée, avec Webtoon Factory, pour une lecture de séries plus ciblées encore sur le mobile.

Mais en matière d’audio, le groupe Media Participations n’avait pas encore franchi le pas. « À ce jour, nous ne produisons pas d’audiolivres : nos droits sont vendus à des sociétés, par l’équipe de Laurent Duvault, directeur du développement audiovisuel et international », nous indique Julien Papelier.

La révolution sonore

Pour autant, difficile de passer à côté de la mouvance audio : le streaming musical poursuit sa croissance, le podcast natif explose et outre-Atlantique, l’audiolivre affiche 1,3 milliard $ de chiffre d’affaires, avec 12 % de croissance. « Dans le même temps, on assiste à des expérimentations qui modernisent les usages — comme les conteuses pour enfants », poursuit le DGA. La création de Merlin, l’enceinte audio issue de la coentreprise entre Bayard, Milan jeunesse et Radio France le démontre. Un catalogue d’œuvres lues pour enfants, dès 3 ans, qui explore d’autres champs des possibles.

De la sorte, « l’ouverture aux histoires représente déjà une ouverture à la lecture », reprend Julien Papelier. « Et ces offres musicales à la demande répondent, elles, à une demande spécifique d’une société plus fragmentée. Si Média Participations vient de l’écrit, avec la jeunesse, la BD et le spirituel, nous avons élargi le spectre avec les sciences humaines et la littérature. Mais notre projet demeure de partager des œuvres et des histoires, quel que soit le support. »

Au point, d’ailleurs, de créer un parc d’attractions — Spirou, dont il est d’ailleurs président. « Le Journal de Spirou a 80 ans, les personnages ont évolué, mais de la sorte, nous les faisons redécouvrir aux plus jeunes. Et il est sidérant de voir le nombre de tomes 1 de Lucky Luke qui s’y vend. » Favoriser la rencontre, pour créer le lecteur. Simple. Basique. Presque.

crédits Média Participations

Dans cette logique, l’audio comptait parmi les projets du groupe : d’abord, parce que l’audiovisuel, les adaptations et même le jeu vidéo, couvrent déjà un large pan de l’activité. Et que Média Participations revendique une nature plurielle. « Depuis quelques semaines — dès que les négociations ont commencé de fait — nous travaillons avec les équipes de Deezer. La réflexion porte sur des cocréations autour de nos œuvres — dans tous les segments éditoriaux. De même, nous cherchons un partage de compétences, de savoir et de technologique, pour enrichir les expériences clients, dans ce qui touche au mobile. »

En somme, l’éditeur a besoin de saisir les rouages du marché, pour amener l’auditeur à se faire lecteur. Dès septembre, les premières réalisations arriveront sur la plateforme — personnages, histoires et projets ne manqueront pas.

De la BD en audio ? Eh bien...

D’ailleurs, Dargaud collabore avec le studio Blynd, pour l’adaptation de la série Black Sad en audio, proposé depuis octobre 2021. « En la matière, la BD pose quelques problématiques », sourit le DGA. « Cela implique une compréhension fine, des ressorts dramatiques, de la narration, le sens de l’ellipse que proposent les cases. Une petite trahison, évidemment, car en BD, le visuel est primordial. Mais nous collaborons également avec le studio Bababam, qui fait preuve d’une véritable qualité d’écriture et d’adaptation. »

Et de conclure : « L’audiovisuel fait partie de l’histoire de certaines de nos maisons. Georges Dargaud, par exemple, coproduisait à l’époque les films Asterix ou Lucky Luke. De même, Raymond Leblanc (fondateur du journal Tintin et des éditions Le Lombard) avait monté Belvision en 1954, pour explorer l’animation. » Ce qui aboutira par ailleurs à la production de La flûte à Six Schtroumpfs, avec Peyo, en 1976…

Depuis, Media Participations a repris Ellipse en juillet 2003, studio créé par Canal + à qui l’on doit Babar, Tintin ou encore Corto Maltese. Devenu Ellipsanime et Studio Ellipse depuis que la société a été rattachée à Dargaud Media et Dupuis Audiovisuel, elle n’a pas manqué d’activité. La proximité avec Deezer le confirmera.

crédits photo : Ben White/Unsplash