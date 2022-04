7 titres dans la sélection 2022 du Prix du récit dessiné

Doté de 5000 €, ce prix, à la croisée du texte et de l’image, récompense un récit dessiné interrogeant le réel.

La sélection 2022 est la suivante :

Le regard d'un père de Laurent Bonneau, éditions Des ronds dans l'O

Du bruit dans le ciel de David Prudhomme, Éditions Futuropolis

La jeune femme et la mer de Catherine Meurisse, éditions Dargaud

Les Amants de Shamhat de Charles Berberian, Éditions Futuropolis

Shanghai chagrin de Léopold Prudon, éditions L’Association

René.e aux bois dormants d’Elene Usdin, Sarbacane Éditions

Moon River de Fabcaro, 6 Pieds sous terre éditions

Pour cette sixième édition, le jury est composé de Pierre Cornilleau, Simonetta Greggio, Pascal Ory, Téhem (mention 2021) et Lucie Quéméner, lauréate 2021 pour Baume du tigre, publié aux éditions Delcourt.

La Scam représente les autrices et les auteurs d’œuvres écrites, audiovisuelles, radiophoniques, journalistiques, photographiques, illustrées et multimédia, dont elle gère les droits. Elle mène une action culturelle diverse et ambitieuse, soutient de nombreux festivals et délivre des bourses d’aide à la création. Elle décerne chaque année de nombreux prix, notamment dans le domaine de l’écrit : le Prix Marguerite Yourcenar, le Prix Joseph Kessel, le Prix François Billetdoux et le Prix du Récit dessiné.

