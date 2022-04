Audiolivre, podcasts, musique : Média Participations investit dans Deezer

Que ce soient les éditions Bordas, qui entendaient littéralement faire réviser des cours en audio, avec Deezer, en avril 2021, ou les Presses de la Cité qui en 2010, travaillait avec John Connolly à un ouvrage contenant un bonus musical, toujours avec Deezer, l’édition a exploré des pistes.

D’autant plus que, dès 2015, l’opérateur de streaming ouvrait ses pages à des livres audio, mais pour les auditeurs allemands. Depuis, l’offre s’est amplement enrichie, et le propriétaire veut monter le volume.

Deezer en Bourse : 2e tentative

Et voici que Reuters nous apprend que la coentreprise i2PO, montée pour lever des fonds, va s’occuper du cas Deezer. Pour ce faire, Artemis (holding de la famille François Pinault, groupe Kering) ainsi que le banquier Matthieu Pigasse (actionnaire du Monde, entre autres) et Iris Knobloch, ancienne dirigeante de WarnerMedia, se retrouvent dans i2PO.

L’idée qui les regroupe, c’est le marché de l’audio – podcasts, audiolivres, musique en streaming — qui a le vent en poupe : avec 400 millions € de chiffre d’affaires en 2021, Deezer fait encore pâle figure, mais fusionnera donc avec i2PO, avec une valorisation de plus d’un milliard € à la clef.

Objectifs ? Rentabilité opérationnelle et un CA d’un milliard € en 2025. Et pour muscler le futur couple, des levées de fonds entre 135 et 150 millions € viendront compléter le tableau. Si les anciens investisseurs demeurent, avec la perspective d’être dilués, d’autres s’en viennent — et voilà que Média Participations est cité, aux côtés d’Artemis et BpiFrance.

Le groupe éditorial, dirigé par Vincent Montagne, compte déjà de nombreuses ramifications : la bande dessinée, certes, la littérature, avec le rachat du groupe Le Seuil/La Martinière, mais également la presse ou encore l’audiovisuel et les jeux vidéo. Jamais encore il n’avait mis le pied ni dans le domaine musical numérique ni dans l’audiolivre.

Arpenter l'avenir

Sollicité par ActuaLitté, le PDG de Média Participations n’était pas disponible pour apporter de précisions sur cet engagement. Pour autant, les pistes de développement se profilent aisément.

Le 11e baromètre du livre numérique de La Sofia, en 2021, indiquait qu’au cours du confinement, 15 % des Français de 15 ans et plus (8 millions de personnes) avaient écouté un audiolivre, soit 4 points de plus que l’année précédente. Le Syndicat national de l’édition, dont Vincent Montagne est président, soulignait d’ailleurs que début 2021, près d’un Français sur cinq (19 %) a déjà écouté un livre audio physique ou numérique (9,9 M).

Si le relais de croissance du livre audio n’arrivera pas avant quelques années, les investissements qu’a réalisés Spotify visent la prophétie autoréalisatrice d’un marché mondial pesant 15 milliards $ d’ici 2027 — contre 3,3 milliards $ en 2021. L’estimation provient… de Spotify.

Or, si l’industrie du livre change, les disruptions qu’elle connaît se retrouvent dans le monde de la musique, mais avec un décalage évident. Ainsi, l’un des cadors du système musical à ce jour n’est autre que Believe, une solution de distribution numérique d’œuvres, originellement bâtie sur des artistes indépendants — introduite en Bourse en juin 2021 sur Euronext Paris.

Mobilis, in mobile

Le nouveau canal distribution des livres n’est pas encore celui du streaming, mais investir dans Deezer permet de mettre un pied dans un modèle déjà éprouvé. Et même si l’entreprise n’a pas une rentabilité folle, pour un éditeur de livres, ce rapprochement permet de mieux saisir le fonctionnement.

En outre, Média Participations a déjà une expérience du streaming, avec izneo : officialisée en mars 2010, la plateforme de lecture de bandes dessinées numériques était montée par une douzaine d’éditeurs — dont trois chez MP : Dargaud, Dupuis, Le Lombard. Si en 2016, 50 % de la société a été rachetée par Fnac, Media Participations reste parmi les actionnaires.

Enfin, notent quelques esprits éclairés, le principe par lequel Deezer tente son introduction est celui de la SPAC : un outil rare encore, par lequel une société déjà cotée, avec du cash, va en aider une autre à réussir son introduction. Au-delà du montage financier, qui réunit de grands noms de la phynance, prendre une participation dans Deezer est probablement un projet plus structurant qu’on ne l’imagine…

A ce jour, Deezer dispose d’un catalogue de 90 millions de titres avec 9,6 millions d’abonnés, quand Spotify, lui, en indique 406 millions. L’opération financière se concrétiserait au début de l’été.

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0 - L'affaire Louis' Trio, Mobilis in mobile