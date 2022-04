À quand un vrai “Marché des droits” en France ?

À la veille du Festival de Paris, qui va remplacer feu le Salon du Livre de Paris, puis Livre Paris, le Ministère de la Culture (via le CNL) et le Ministère des Affaires étrangères (via l’Institut français) ont décidé de mettre de substantiels moyens à disposition du BIEF pour un « Paris Book Market ». Autrement dit un « Marché des droits » qu’on aurait pu imaginer semblable ou marchant dans les pas de ceux de Francfort, Londres, Turin, Guadalajara, Beijing ou Sharjah.

Cette initiative du SNE (Syndicat National de l’Édition), soutenue par les pouvoirs publics est louable et intéressante, car elle manquait aux précédentes éditions du Salon du livre. D’autant plus que Paris, de par sa position en France, en Europe et dans la francophonie a vocation à être le lieu d’échanges fructueux et nécessaires entre vendeurs et acquéreurs de droits.

Rater, recommencer, rater mieux

Dans les attendus des États généraux du Livre en français, qui ont remis leurs conclusions à Tunis en septembre 2021 (en l’absence des grands acteurs de l’édition française, mentionnons-le), était souligné le rôle des foires et salons pour nouer des partenariats entre acteurs du livre dans le monde.

Grande est notre surprise de constater qu’aucune des préconisations de ces États généraux n’est retenue dans l’organisation d’un événement soi-disant international autour du livre à Paris, et que les engagements tonitruants des pouvoirs publics dans les instances de la francophonie ne sont pas suivis d’effets.

Force est même de constater l’absence totale de vision, de partage d’une langue, d’ouverture, de générosité, de convivialité, de réelle ambition internationale (les scouts et agents internationaux n’y ont pas leur place) de ce « Paris book Market ».

Le BIEF n’est pas en cause qui, statutairement, est au service de ses adhérents et peut organiser un « BIEF Book Market » là, où et quand il le souhaite. Là où le bât blesse, c’est que le BIEF est une structure associative rattachée du SNE (Syndicat National de l’Édition), fonctionnant sur fonds publics du Ministère de la Culture et du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Là où le bât blesse encore, c’est que l’Institut français et la Sofia sont partenaires de l’événement.

Une vitrine trop sélective ?

Si le rôle du BIEF « est de faciliter le développement des maisons d’édition françaises à l’international, notamment pour les exportations, les échanges de droits et les partenariats internationaux », le fait est qu'il incarne aujourd’hui la seule vitrine publique de la création française. Or le BIEF compte aujourd’hui 280 éditeurs adhérents, soit 2,8 % des 10.000 éditeurs recensés en France (source SNE). 2,8 % des éditeurs ne reflètent pas la création française. Et les éditeurs membres du BIEF ne sont pas les seuls à représenter des auteurs sur la scène internationale.

Ensuite : quand on sait que sur les 200 éditeurs étrangers (acquéreurs de droits de traduction) annoncés au Paris Book Market, 80 au moins sont invités sur fonds publics par les ministères de la Culture et des Affaires étrangères (fellowships, invités du BIEF, invités indiens, etc.), le caractère inéquitable et très entre-soi de cette manifestation est encore plus flagrant.

Sous couvert d’événement international, le « Paris Book Market » met en place un système captif de relations et d’échanges, financé sur fonds publics, à l’exclusion de 97 % des acteurs du livre français, en particulier nombre d’éditeurs des régions et agents littéraires. Les éditeurs de la francophonie (Suisse, Belgique, Canada, Maghreb, Proche-Orient, Afrique sub-saharienne), non adhérents du BIEF, ne pourront pas davantage avoir accès à cet espace interprofessionnel, ni les agents littéraires qui sont pourtant des moteurs incontournables de tout marché des droits.

Paris et la République des lettres, la France et la Francophonie méritent mieux que cette politique culturelle fermée, à courte vue, fort peu équitable et au service de quelques-uns, l’exact opposé de ce que doit être un marché des droits efficace.

Nous posons cette question aujourd’hui : à quand l’organisation d’un vrai « Marché des droits » en France. L’Alliance des agents littéraires français (membres du SFAAL, Syndicat Français des Agents Artistiques et Littéraires) réfléchit à la création d’un « Marché des droits » digne de ce nom, ouvert à tous et dynamique, ouvert aux acteurs des régions et de la francophonie, dont la première édition pourrait voir le jour au printemps 2023. Tous ceux qui souhaitent s’associer à cette réflexion sont bienvenus.

L'Alliance des agents littéraires français

